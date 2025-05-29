Укрзалізниця запрошує всіх закоханих в романтичні поїздки, що курсують у Києві та Львові під незламними паротягами.
Дивися повний текст
Укрзалізниця запускає «Романтичний експрес» до Дня закоханих (рейси)
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:01
Укрзалізниця запускає «Романтичний експрес» до Дня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Укрзалізниця запускає «Романтичний експрес» до Дня закоханих (рейси)
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:01
В них у більшості вагонах гравітаційні туалети (дірка на мороз), а вони "романтичні" експреси, вся суть зеленої влади: порожній піар та шалена корупція.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|