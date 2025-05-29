RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Укрзалізниця запускає
«Романтичний експрес» до Дня...

Укрзалізниця запускає «Романтичний експрес» до Дня...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:01

Укрзалізниця запускає «Романтичний експрес» до Дня...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця запрошує всіх закоханих в романтичні поїздки, що курсують у Києві та Львові під незламними паротягами.

Дивися повний текст
Укрзалізниця запускає «Романтичний експрес» до Дня закоханих (рейси)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100777
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:01

В них у більшості вагонах гравітаційні туалети (дірка на мороз), а вони "романтичні" експреси, вся суть зеленої влади: порожній піар та шалена корупція.
salvydas
 
Повідомлень: 216
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Starlink запускає доступніший інтернет-тариф зі...
R2 » Сер 03 гру, 2025 21:50
1 1253
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 гру, 2025 21:50
bogdanzmirlian100000
Rozetka запускає власну кредитну картку
R2 » Сер 08 жов, 2025 12:42
2 1135
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 жов, 2025 13:03
Ірина_
Укрзалізниця призначила новий додатковий потяг Ужгород-...
R2 » Чет 29 тра, 2025 12:00
1 1244
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 тра, 2025 12:02
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15557)
12.02.2026 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.