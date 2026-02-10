|
Чому Німеччина депортує українців, які приїхали...
Додано: П'ят 13 лют, 2026 17:03
Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія почала розглядати питання репатріації Німеччиною польських працівників з-поза меж ЄС, незважаючи на наявність документів, що підтверджують їхнє легальне проживання та працевлаштування в Польщі.
Дивися повний текст Чому Німеччина депортує українців, які приїхали працювати з Польщі
- Робот новин
-
Додано: П'ят 13 лют, 2026 17:03
Украинцев депортируют,а всякую чуму с Востока ,которая занимается убийствами,наркотрафиком,торговлей людьми,приглашают,дают пособия.Эти паразиты плодятся как мухи на навозе!!
