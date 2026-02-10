RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Чому Німеччина депортує
українців, які приїхали...

Чому Німеччина депортує українців, які приїхали...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 17:03

Чому Німеччина депортує українців, які приїхали...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія почала розглядати питання репатріації Німеччиною польських працівників з-поза меж ЄС, незважаючи на наявність документів, що підтверджують їхнє легальне проживання та працевлаштування в Польщі.

Дивися повний текст
Чому Німеччина депортує українців, які приїхали працювати з Польщі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100780
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 17:03

Украинцев депортируют,а всякую чуму с Востока ,которая занимается убийствами,наркотрафиком,торговлей людьми,приглашают,дают пособия.Эти паразиты плодятся как мухи на навозе!!
pavelpr20171961
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський назвав умови, які повернуть бізнес і людей у села
R2 » Вів 10 лют, 2026 07:03
2 618
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 08:18
Примат
Які зарплати отримують на «Укрпошті» — ось що каже...
R2 » П'ят 06 лют, 2026 17:20
1 1253
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лют, 2026 17:20
jarikmurovane
Які категорії відстрочок продовжуються автоматично
R2 » Сер 04 лют, 2026 19:51
1 889
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лют, 2026 19:51
nd09051979

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.