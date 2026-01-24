RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Смілянський пояснив, чому
співробітники «Укрпошти» мають...

Смілянський пояснив, чому співробітники «Укрпошти» мають...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 10:46

Смілянський пояснив, чому співробітники «Укрпошти» мають...

Пропонуємо до обговорення:
«Укрпошта» отримала право на бронювання військовозобов’язаних працівників як об’єкт військової інфраструктури, а не через статус державної компанії. Підприємство виконує контракт із Міністерством оборони щодо розповсюдження повісток.

Дивися повний текст
Смілянський пояснив, чому співробітники «Укрпошти» мають 100% бронювання
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100791
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:25

R2 тому що вони працюють за 17 402 грн, хз як вони виживають
Примат
 
Повідомлень: 693
З нами з: 09.12.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:56

  Примат написав:R2 тому що вони працюють за 17 402 грн, хз як вони виживають

Жируют :) Например, буху в мелкой бедной организации платят поменьше и при этом никакой брони. Если чё, даже новоповышенная МЗП у нас 8647 грн и это грязными.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6665
З нами з: 23.03.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
 
3
10
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:43

Re: Смілянський пояснив, чому співробітники «Укрпошти» мають

Я вот сегодня вечером вынужден идти на Укрпошту, а меня уже с утра трясет.
Примат
 
Повідомлень: 693
З нами з: 09.12.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому Німеччина депортує українців, які приїхали...
R2 » П'ят 13 лют, 2026 17:03
1 969
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лют, 2026 17:03
pavelpr20171961
Який дохід мають водії таксі в Україні
R2 » Вів 10 лют, 2026 13:52
2 2646
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 14:21
Примат
Чому МВФ вимагає прибрати субсидії: експерт розповів, по...
R2 » Суб 24 січ, 2026 12:41
1 12581
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 січ, 2026 12:42
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.