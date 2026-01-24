|
|
|
Смілянський пояснив, чому співробітники «Укрпошти» мають...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лют, 2026 10:46
Пропонуємо до обговорення:
«Укрпошта» отримала право на бронювання військовозобов’язаних працівників як об’єкт військової інфраструктури, а не через статус державної компанії. Підприємство виконує контракт із Міністерством оборони щодо розповсюдження повісток.
Дивися повний текст Смілянський пояснив, чому співробітники «Укрпошти» мають 100% бронювання
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100791
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 17 лют, 2026 13:25
R2 тому що вони працюють за 17 402 грн, хз як вони виживають
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 693
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 17 лют, 2026 13:56
Примат написав:R2
тому що вони працюють за 17 402 грн, хз як вони виживають
Жируют
Например, буху в мелкой бедной организации платят поменьше и при этом никакой брони. Если чё, даже новоповышенная МЗП у нас 8647 грн и это грязными.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6665
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
10
1
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:43
Я вот сегодня вечером вынужден идти на Укрпошту, а меня уже с утра трясет.
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 693
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|969
|
|
|2
|2646
|
|
|1
|12581
|
|