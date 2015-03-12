RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
ВВП

ВВП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 18:33

Re: ВВП

  prodigy написав:ЛАДа працював на оборонку і отримував відносно колгоспника гарну зарплату(часто і премію) і безкоштовну курсову в Єсентуки чи Трускавець(він за цим і досі сумує), але
на мій погляд "народ" був неледащий як сьогодні, люди були ентузіасти
Ваша проблема полягає в тому що Ви трошки не під тим кутом дивитесь на те що я описую..
1 НІХТО не казав що ЛЮДИ ЛЕДАЩІ.
2 Але є така величина як - продуктивність праці
А продуктивність праці НАПРЯМУ залежить від КАПІТАЛІЗАЦІЇ місця праці.
Простий приклад для Вас
За своє життя Ви швидше все встигли попрацювати як на новіших так і на старіших суднах однакової спеціалізації.
Єдина різниця між ними - був рівень замортизованості.
Скажіть
На якому судні Ви отримували БІЛЬШУ додатню вартість своєї праці?
Якщо грубо
Порівняйте
Обєм виконаної роботи на новому судні за рік з розходами на команду
І такий самий параметр на старому судні..

Виявиться чим старіше судно- тим менший прибуток на одиницю праці воно генерує.

так от
В СРСР , замість того щоб підтримувати КАПІТАЛІЗАЦІЮ робочих місць на якомусь певному рівні( або й навіть її збільшувати) - просто замортизовували все що можна..
Наприклад той самий Адмірал Нахімов... це ж ще італійське судно отримане як контрибуція....
Чи станки ДІП (догнать і перегнать америку) , чи автомобілі Москвіч400 (опель-кадет 1936 року німеччина)
Тому
Яке б працьовите населення не було , але з допомогою коси /серпа і молотарки - догнати продуктивність праці комбайнера на Джон-Дірі - не вийде... а праці на кожен випущений кілограм зерна буде витрачено більше...
От і виходить
Якщо совок, замортизував практично до нуля виробничі ресурси ( бо вони замортизовуються швидше ніж ті ж комунальні, тому наприклад зараз у Львові дискутують коли треба міняти труби покладені за Австрії...)
Але ж якісь відчислення на заміну цих труб повинні були робити ще в совку....
Бо совок експлуатував ці труби з 1920 по 1990 (70 років) а ми з 1990 по 2026...

От і виходить
Спочатку люди на страху/ентузіазімі/на зло ворогам - з 1920 по 1970 рік створювали всіми правдами і неправдами НОВУ ЕКОНОМІКУ...
Але в 1970 , керівництво совка вирішило що воно настільки економічне сильне що може диктувати світу свої правила (нічого не нагадує? пуйло і нафта по 100 доларів...) і замість того щоб розвивати цивільну складову-різко переорієнтувалось на силову ( до 1970 їм на це не вистарчало грошей , а після 1970 зявилась нафта)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28333
З нами з: 15.01.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 3008 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (7006)
06.04.2026 04:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.