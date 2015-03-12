на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 12131415 Додано: Нед 05 кві, 2026 18:33 Re: ВВП prodigy написав: ЛАДа працював на оборонку і отримував відносно колгоспника гарну зарплату(часто і премію) і безкоштовну курсову в Єсентуки чи Трускавець(він за цим і досі сумує), але

на мій погляд "народ" був неледащий як сьогодні, люди були ентузіасти ЛАДа працював на оборонку і отримував відносно колгоспника гарну зарплату(часто і премію) і безкоштовну курсову в Єсентуки чи Трускавець(він за цим і досі сумує), алена мій погляд "народ" був неледащий як сьогодні, люди були ентузіасти Ваша проблема полягає в тому що Ви трошки не під тим кутом дивитесь на те що я описую..

1 НІХТО не казав що ЛЮДИ ЛЕДАЩІ.

2 Але є така величина як - продуктивність праці

А продуктивність праці НАПРЯМУ залежить від КАПІТАЛІЗАЦІЇ місця праці.

Простий приклад для Вас

За своє життя Ви швидше все встигли попрацювати як на новіших так і на старіших суднах однакової спеціалізації.

Єдина різниця між ними - був рівень замортизованості.

Скажіть

На якому судні Ви отримували БІЛЬШУ додатню вартість своєї праці?

Якщо грубо

Порівняйте

Обєм виконаної роботи на новому судні за рік з розходами на команду

І такий самий параметр на старому судні..



Виявиться чим старіше судно- тим менший прибуток на одиницю праці воно генерує.



так от

В СРСР , замість того щоб підтримувати КАПІТАЛІЗАЦІЮ робочих місць на якомусь певному рівні( або й навіть її збільшувати) - просто замортизовували все що можна..

Наприклад той самий Адмірал Нахімов... це ж ще італійське судно отримане як контрибуція....

Чи станки ДІП (догнать і перегнать америку) , чи автомобілі Москвіч400 (опель-кадет 1936 року німеччина)

Тому

Яке б працьовите населення не було , але з допомогою коси /серпа і молотарки - догнати продуктивність праці комбайнера на Джон-Дірі - не вийде... а праці на кожен випущений кілограм зерна буде витрачено більше...

От і виходить

Якщо совок, замортизував практично до нуля виробничі ресурси ( бо вони замортизовуються швидше ніж ті ж комунальні, тому наприклад зараз у Львові дискутують коли треба міняти труби покладені за Австрії...)

Але ж якісь відчислення на заміну цих труб повинні були робити ще в совку....

Бо совок експлуатував ці труби з 1920 по 1990 (70 років) а ми з 1990 по 2026...



От і виходить

Спочатку люди на страху/ентузіазімі/на зло ворогам - з 1920 по 1970 рік створювали всіми правдами і неправдами НОВУ ЕКОНОМІКУ...

budivelnik

