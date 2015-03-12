Ваша проблема полягає в тому що Ви трошки не під тим кутом дивитесь на те що я описую..
1 НІХТО не казав що ЛЮДИ ЛЕДАЩІ.
2 Але є така величина як - продуктивність праці
А продуктивність праці НАПРЯМУ залежить від КАПІТАЛІЗАЦІЇ місця праці.
Простий приклад для Вас
За своє життя Ви швидше все встигли попрацювати як на новіших так і на старіших суднах однакової спеціалізації.
Єдина різниця між ними - був рівень замортизованості.
Скажіть
На якому судні Ви отримували БІЛЬШУ додатню вартість своєї праці?
Якщо грубо
Порівняйте
Обєм виконаної роботи на новому судні за рік з розходами на команду
І такий самий параметр на старому судні..
Виявиться чим старіше судно- тим менший прибуток на одиницю праці воно генерує.
так от
В СРСР , замість того щоб підтримувати КАПІТАЛІЗАЦІЮ робочих місць на якомусь певному рівні( або й навіть її збільшувати) - просто замортизовували все що можна..
Наприклад той самий Адмірал Нахімов... це ж ще італійське судно отримане як контрибуція....
Чи станки ДІП (догнать і перегнать америку) , чи автомобілі Москвіч400 (опель-кадет 1936 року німеччина)
Тому
Яке б працьовите населення не було , але з допомогою коси /серпа і молотарки - догнати продуктивність праці комбайнера на Джон-Дірі - не вийде... а праці на кожен випущений кілограм зерна буде витрачено більше...
От і виходить
Якщо совок, замортизував практично до нуля виробничі ресурси ( бо вони замортизовуються швидше ніж ті ж комунальні, тому наприклад зараз у Львові дискутують коли треба міняти труби покладені за Австрії...)
Але ж якісь відчислення на заміну цих труб повинні були робити ще в совку....
Бо совок експлуатував ці труби з 1920 по 1990 (70 років) а ми з 1990 по 2026...
От і виходить
Спочатку люди на страху/ентузіазімі/на зло ворогам - з 1920 по 1970 рік створювали всіми правдами і неправдами НОВУ ЕКОНОМІКУ...
Але в 1970 , керівництво совка вирішило що воно настільки економічне сильне що може диктувати світу свої правила (нічого не нагадує? пуйло і нафта по 100 доларів...) і замість того щоб розвивати цивільну складову-різко переорієнтувалось на силову ( до 1970 їм на це не вистарчало грошей , а після 1970 зявилась нафта)