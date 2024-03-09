Останнім часом сонячні фотоелектричні панелі стали символом енергетичної трансформації в побуті та посідають центральне місце в державних програмах субсидування.
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Забута технологія витісняє сонячні панелі з будинків
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Додано: Вів 16 чер, 2026 17:16
Забута технологія витісняє сонячні панелі з будинків
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Забута технологія витісняє сонячні панелі з будинків
Додано: Вів 16 чер, 2026 17:16
Абсолютно тупиковая ветвь развития. Дешовые самоточные системы конечно самодостаточны и электронезависимы но они в наших условиях сезонные (только летний сезон), а система с насосом и накопителем в помещении очень дорогие, сложные, требуют электричество.
Намного правильнее подключить фотоэлектрические панели напрямую к электрическому бойлеру. Площадь крыши будет занимать больше нопо деньгам и надёжности намного интереснее.
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