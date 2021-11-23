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«Гарантований покупець»
заборгував «зеленій» генерації...

«Гарантований покупець» заборгував «зеленій» генерації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 08:29

«Гарантований покупець» заборгував «зеленій» генерації...

Пропонуємо до обговорення:
ДП «Гарантований покупець» заборгував виробникам енергії з відновлюваних джерел понад 32,2 млрд грн за 2021−2023 роки.

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«Гарантований покупець» заборгував «зеленій» генерації понад ₴32 мільярди
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 08:29

Коли прикриють вже цих дерибанщiкiв бюджету?
aaggrruu
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 08:46

Re: «Гарантований покупець» заборгував «зеленій» генерації..

https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr - на этом сайте можете посмотреть почасовые цена на оптовом рынке электроэнергии, и это только цена э/э без передачи, распределения, диспетчеризации и поставки. А теперь подумайте, при цене для населения в 2.64 грн, долги будут нарастать с каждым часом или уменьшаться. Финансовую дыру просто так, организационными мероприятиями не закрыть, нужен источник финансирования, который её покроет.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 08:51

  aaggrruu написав:Коли прикриють вже цих дерибанщiкiв бюджету?

с одной стороны я с вами согласен, так как "солнце" создает массу технических проблем для операторов систем распределения, про финансовые вообще молчу, НО я против того, чтобы меняли правила игры во время игры. Были приняты законы, кто-то сделал расчеты, вложился в проекты, набрал кредитов, прошел весь путь от проектирования, то установки и ввода в эксплуатацию (включая иностранных инвесторов), а тут ему говорят, ну всё, построил, спасибо, теперь "давай до свидания", мы тебя обманули, платить за генерацию по обещанным законами тарифах мы не будем.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 22:33

Это территориально далеко не везде выгодно, нужно по климату смотреть в регионе. Солнце для панелей, ветер для ветряков и тд.- это чисто особенности какой-то конкретной климатической зоны, и совсем не равномерно прибыльно повсюду)
testertest1974
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