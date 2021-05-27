RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Загальна потужність розподіленої
газової генерації в...

Загальна потужність розподіленої газової генерації в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 04:56

Загальна потужність розподіленої газової генерації в...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі сукупна потужність усіх введених в експлуатацію об’єктів розподіленої газової генерації в Україні становить 1806,3 МВт.

Дивися повний текст
Загальна потужність розподіленої газової генерації в Україні перевищила 1,8 ГВт
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 101025
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 04:56

В добрий шлях. Повністю підтримую!
zaharzet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 21.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Європа ніяк не злізе з російської газової голки: хто...
R2 » Чет 08 сер, 2024 20:18
1 1279
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2024 20:18
yrizvoc
«Гарантований покупець» заборгував «зеленій» генерації...
R2 » Вів 05 вер, 2023 07:29
4 1050
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 вер, 2023 21:33
testertest1974
Стало відомо про потужність чіпсета виробництва Google у...
R2 » Чет 27 тра, 2021 21:30
1 701
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 тра, 2021 21:31
elf_droy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (16046)
20.06.2026 10:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.