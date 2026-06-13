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Правоохоронці викрили херсонських
держслужбовців, які...

Правоохоронці викрили херсонських держслужбовців, які...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 10:12

Правоохоронці викрили херсонських держслужбовців, які...

Пропонуємо до обговорення:
Керівника квартирно-експлуатаційного відділу однієї з державних установ Херсона та начальника відділу експлуатаційних фондів цієї ж установи підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди від підприємця, який виконував ремонтні роботи.

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Правоохоронці викрили херсонських держслужбовців, які брали 10% відкату з бізнесу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 10:12

А що тут викривати , система відкатів за держзамовлення існує давним давно . Без відкату ніхто замовлення не отримає.
chaplyak_s
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Модератори: Ірина_, Модератор

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