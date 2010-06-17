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Брокбiзнесбанк - БАНКРОТ

Брокбiзнесбанк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Брокбiзнесбанк - БАНКРОТ 2.7 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
53
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
23
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2016 08:57

Банкрот?
«Деньги — это шестое чувство, без которого остальные пять бесполезны»
Соммерсет Моэм
rokannon
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2016 12:12

Re: Брокбiзнесбанк

  rokannon написав:Банкрот?

Ну почему-то модераторы так не посчитали, может чего знают :)
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2016 02:34

Re: Брокбiзнесбанк - БАНКРОТ

За 4 очередь что слышно?
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2016 06:25

  Лагуна написав:За 4 очередь что слышно?

забудьте
I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it
someone
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:39

4ой очереди денег не хватило
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ВИПЛАТ ГАРАНТОВАНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДНИКАМ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
10 червня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 10 червня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Довідкова інформація: «Гаряча лінія» Фонду гарантування: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку).
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:21

Re: Брокбiзнесбанк - БАНКРОТ

Сволочи. Неужели ничего нельзя сделать?
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:22

  Лагуна написав:Сволочи. Неужели ничего нельзя сделать?

смиритесь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 00:08

  Мизантрóп написав:
  Лагуна написав:Сволочи. Неужели ничего нельзя сделать?

смиритесь


СБУ резко возбудилось )))
Сбу начало активничать в расследовании. Детали на финбалансе читайте.

А и еще, оказывается 95 квартал там потерял деньги)
Живите своим умом!
zzzzzz
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