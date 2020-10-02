ЕКсперт Охрі...сказав слово
https://news.finance.ua/ru/news/-/46682 ... -ohrimenko
Не погоджуюсь з експертом...є ще чим поживитись в банці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:23
ЕКсперт Охрі...сказав слово
https://news.finance.ua/ru/news/-/46682 ... -ohrimenko
Не погоджуюсь з експертом...є ще чим поживитись в банці.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:40
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
Ну то дивлячись кому.
Пересічному там немає чтого робити.
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:47
Імяреків вже давно повиганяли і вхід заборонили.
Супостат пу ще тут має певний інтерес тому і виступає проти того що вже банка не його.
По суті лишився єдиний супостатівський Сбєр.
Завдання як акуратно його отоварити в пику пу.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:21
Відмова в докапіталізації це крива доріжка ВТБ яка веде до ТА
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 04 сер, 2020 13:00
Ше троха дотиснути і ...супостата пу з банки викинуть
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:23
Похоже на этой ветке вы остались один самый взволнованный.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:08
Ratatui, чисто академічний інтерес.
ПІБ втікав...Бєня догнав?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 03 жов, 2020 00:15
Значит звёзды сошлись как надо.
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