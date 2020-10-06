ПРОМІНВЕСТБАНК

Ratatui написав: НБУ сам представляет хорошую ОПГ особенно в старом составе.
Посмотрим, что еще новый состав нам приподнесет. Пока только одни "покращення".
Что уже не так?
ПрОцент по депо не росте.
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lloydbanksua написав:И это тоже. Но в первую очередь девальвация.
Спеціально ПреЗедента перед місцевими виборами підставляють. ПреЗедент скоро почне прозрівати шо грандбанкір Шева засланий козачок який просякнути старими звязками з ЗаЖОПниками.
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