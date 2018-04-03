вот если вы сейчас оформите под 5% в валюте
то спокойно могут срезать до 4%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:08
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:34
Re: Перший Iнвестицiйний Банк
А кто-то пользовал раньше картку "Подвийна выгода"? Можно на нее перескочить с валютного депо? Там непонятно как считается повышенный процент. Все згiдно умов договору. А договора не нахожу.
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:48
cheburek3, Вы позвоните в центральный офис и спросите у них.
Обычно они толково отвечают на подобные вопросы.
Заодно спросите, можно ли пролонгировать валютный депо, если он чуть ниже, чем 8000К
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:17
lubopytnaya
По поводу 8к я раньше уже звонил - говорят низзя лонгировать наши 6-7к.
А по подвийной - у них такой текст которого на сайте нету. Кто будет иметь перед глазами тарифы, и возникнет вопрос по надбавкам, то 0.25% - это плюс за каждый месяц после 6. И так до упора - до 1.5
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:52
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