Банк Форум - БАНКРОТ

Додано: Сер 13 лют, 2019 20:31

сегодня звонили с форма - говрят шлем вам ваши вторые 10% на пивня а они нам возвращаются )

ну а там же 2625 еще .. говрят присылалй новую заяву с новым счетом

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