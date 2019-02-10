Банк Форум - БАНКРОТ

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:19
сегодня выплатили вторые обещанные 10% ...
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Додано: Сер 13 лют, 2019 20:31
сегодня звонили с форма - говрят шлем вам ваши вторые 10% на пивня а они нам возвращаются )
ну а там же 2625 еще .. говрят присылалй новую заяву с новым счетом
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:48
Норм сервис
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 14 лют, 2019 07:53
я на пивденном указывал свой мобильный депозит,там сразу 2620.
никому не верю
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