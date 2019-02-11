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Банк Форум - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 925926927928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Форум - БАНКРОТ 3.1 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
159
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
59
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
112
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
98
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:19

сегодня выплатили вторые обещанные 10% ...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:31

сегодня звонили с форма - говрят шлем вам ваши вторые 10% на пивня а они нам возвращаются )
ну а там же 2625 еще .. говрят присылалй новую заяву с новым счетом
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:48

  IMPRINTER написав:сегодня звонили с форма - говрят шлем вам ваши вторые 10% на пивня а они нам возвращаются )
ну а там же 2625 еще .. говрят присылалй новую заяву с новым счетом

Норм сервис :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 07:53

  Вкладчик1234 написав:
  IMPRINTER написав:сегодня звонили с форма - говрят шлем вам ваши вторые 10% на пивня а они нам возвращаются )
ну а там же 2625 еще .. говрят присылалй новую заяву с новым счетом

Норм сервис :)
я на пивденном указывал свой мобильный депозит,там сразу 2620.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:28

Ликвидация Банка Форум началась 16 июня 2014 года и должна завершиться 16 июня 2019 года.

Общая сумма акцентированных требований кредиторов "Банка Форум" составляла 9,16 млрд грн, но пока удалось вернуть только 3,63 млрд грн, в частности самому ФГВФЛ, который выплатил вкладчикам в пределах гарантированной суммы 2,85 млрд грн.

С начала ликвидации за активы было выручено 2,71 млрд грн.

По данным инициативной группы вкладчиков "Банка Форум", задолженность перед 12,6 тыс вкладчиками банка на 1 января 2019 года составляла 2,4 млрд грн.


Я чего-то не могу въехать.

Вкладчики 200+ получают в четвертую очередь ?
Сколько вкладчики 200+ получат по этим раскладам ?

Ой,сори, прочитал ветку. Все понял.
Тогда один вопрос, вкладчики 200+ это же четвертая очередь?
Живите своим умом!
zzzzzz
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