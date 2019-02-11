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Банк Форум - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:19
сегодня выплатили вторые обещанные 10% ...
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Додано: Сер 13 лют, 2019 20:31
сегодня звонили с форма - говрят шлем вам ваши вторые 10% на пивня а они нам возвращаются )
ну а там же 2625 еще .. говрят присылалй новую заяву с новым счетом
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:48
IMPRINTER написав:
сегодня звонили с форма - говрят шлем вам ваши вторые 10% на пивня а они нам возвращаются )
ну а там же 2625 еще .. говрят присылалй новую заяву с новым счетом
Норм сервис
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 14 лют, 2019 07:53
Вкладчик1234 написав: IMPRINTER написав:
сегодня звонили с форма - говрят шлем вам ваши вторые 10% на пивня а они нам возвращаются )
ну а там же 2625 еще .. говрят присылалй новую заяву с новым счетом
Норм сервис
я на пивденном указывал свой мобильный депозит,там сразу 2620.
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:28
Ликвидация Банка Форум началась 16 июня 2014 года и должна завершиться 16 июня 2019 года.
Общая сумма акцентированных требований кредиторов "Банка Форум" составляла 9,16 млрд грн, но пока удалось вернуть только 3,63 млрд грн, в частности самому ФГВФЛ, который выплатил вкладчикам в пределах гарантированной суммы 2,85 млрд грн.
С начала ликвидации за активы было выручено 2,71 млрд грн.
По данным инициативной группы вкладчиков "Банка Форум", задолженность перед 12,6 тыс вкладчиками банка на 1 января 2019 года составляла 2,4 млрд грн.
Я чего-то не могу въехать.
Вкладчики 200+ получают в четвертую очередь ?
Сколько вкладчики 200+ получат по этим раскладам ?
Ой,сори, прочитал ветку. Все понял.
Тогда один вопрос, вкладчики 200+ это же четвертая очередь?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:34
zzzzzz написав:[
Ой,сори, прочитал ветку. Все понял.
Тогда один вопрос, вкладчики 200+ это же четвертая очередь?
Да. Только если раньше подали на кредиторское требование.
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Aps
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Додано: Суб 23 лют, 2019 09:55
Aps написав:
zzzzzz написав:Ой,сори, прочитал ветку. Все понял.
Тогда один вопрос, вкладчики 200+ это же четвертая очередь?
Да. Только если раньше подали на кредиторское требование.
Ну это понятно ) Спасибо.
Меня нет в Форуме, это я так, просто полюбопытствовал. Интересно в Дельте вообще очередь дойдет до 4 группы ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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