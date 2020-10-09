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Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 кві, 2020 23:11
artlife написав:
Я с агриколевской только зарплату снимаю, плачу везде с приватовской кредитки.
Ну так манисендите себе на Уни, гасите кредитку нашару. А чуток налика снимайте в АТМоСфере
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:00
обновилось приложение
еще и замануха про "новую крутую карту" ), вот бы сюда 5% из УкрСиба перекочевало ))
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cohan
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:02
Последние 10 дней у Креди Агриколь есть системная проблема с подключением премиальных карт к Мастеркард Ревордс.на данный момент - устраняют. У кого получилось, или получится в ближайшее время - отпишитесь. Буду очень благодарен.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
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Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:08
jay2004 написав:
Последние 10 дней у Креди Агриколь есть системная проблема с подключением премиальных карт к Мастеркард Ревордс.на данный момент - устраняют. У кого получилось, или получится в ближайшее время - отпишитесь. Буду очень благодарен.
Проблема решена. Всё работает.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
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jay2004
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