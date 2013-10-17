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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 293
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:11

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

  artlife написав:Я с агриколевской только зарплату снимаю, плачу везде с приватовской кредитки.

Ну так манисендите себе на Уни, гасите кредитку нашару. А чуток налика снимайте в АТМоСфере
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:00

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

обновилось приложение

еще и замануха про "новую крутую карту" ), вот бы сюда 5% из УкрСиба перекочевало ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:02

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Последние 10 дней у Креди Агриколь есть системная проблема с подключением премиальных карт к Мастеркард Ревордс.на данный момент - устраняют. У кого получилось, или получится в ближайшее время - отпишитесь. Буду очень благодарен.
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
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    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:08

  jay2004 написав:Последние 10 дней у Креди Агриколь есть системная проблема с подключением премиальных карт к Мастеркард Ревордс.на данный момент - устраняют. У кого получилось, или получится в ближайшее время - отпишитесь. Буду очень благодарен.


Проблема решена. Всё работает.
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:09

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Если кому интересно. Есть кредитная карта в реквизитах, написано транзитник, а свой счет в назначении. Попробовал СЭП на прямую на свой счет, платеж пришел.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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