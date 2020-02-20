|
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:31
emeta
Подивитися можна тут:
Додано: Нед 02 лис, 2025 15:14
Додано: Нед 02 лис, 2025 21:57
Не працює сайт
Це в ICU такий регламент, що в неділю ввечері ні сайт, ні застосунок не працюють?
Додано: Нед 02 лис, 2025 22:03
Как по документам, так нет. Это ж не Приват. Но учитывая, что в субботу было первое число, не удивительно. Тоже обнаружил, что в приложение не зайти, хотя SMS присылает несмотря не сообщение "неправильный пароль".
Додано: П'ят 07 лис, 2025 14:33
в 9:31 відправив банківським переводом кошти на ICU. Банк видав квитанцію, що кошти уйшли, а ICU на рахунок не хочуть зараховувати, пишуть, що якщо до 9-00 суботи не з'являться, тоді треба писати листа. Щось в ICU нездорове відбувається чи це звично?
Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:26
Я зазвичай пишу їм через 2-3 години після переказу, прикріплюю квитанцію, нагадую про "зарахування до 1 години" і це магічним чином перетворюється на "ось щойно ваші кошти було зараховано"
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:06
написав в 14:57, відповіли "ваші кошти ще не надходили". А мені здається в п'ятницю мутять. Цікаво запросити виписку з їх банку о котрій заходять кошти, звіздять вони.
Додано: Вів 18 лис, 2025 11:03
Поповнював рахунок через додаток "по банківських реквізитах", в робочий день, через iban. Із свого досвіду скажу, що в мене зараховувалось десь за годину з гаком. Таке враження, що в додатку рахунок поповнюється раніше, чим фактично кошти падають на іх рахунок в банку. Ну або вони пінгають якось рахунок періодично, а не раз чи два чи навіть три рази на день. Доречи, списання проходить якраз довше, якщо вранці я формую вивід коштів, реально кошти прилітають десь надвечір - 17-18.00
Додано: Вів 18 лис, 2025 12:13
Re: Відгуки про ICU
Вряд ли раньше Тут прикол в том, что по современным техническим возможностям для перевода внутри страны час уже считается долго. Если оба банка поддерживают последний стандарт СЭП, то сам перевод проходит за секунды. Если не совсем - ну минут за 15. И пингать счёт не надо. Надо, чтобы банк присылал уведомление о пришедшем переводе. Тоже нынче не редкость. Например, когда я своему интернет провадеру СЭПаю, то баланс на его сайте обновляется за пару минут. Но это когда все звёзды сходятся. В указанном "через iban", небось, назначение платежа было точно скопировано с сайта. А если в нём вместо "№" написать решётку, как это почему-то произошло у edgar_po, то вполне логично, что робот это отдал на разбор человеку, а для человека и пара дней не срок и вообще нужно сказать спасибо, что в конечном итоге зачислил туда, куда хотелось.
Это у всех так. И хорошо, если 18 часов того же дня, а не через три рабочих. Отдать деньги - это дело сёрьёзное.
