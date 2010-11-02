Ну так манисендите себе на Уни, гасите кредитку нашару. А чуток налика снимайте в АТМоСфере
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 кві, 2020 23:11
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Ну так манисендите себе на Уни, гасите кредитку нашару. А чуток налика снимайте в АТМоСфере
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:00
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
обновилось приложение
еще и замануха про "новую крутую карту" ), вот бы сюда 5% из УкрСиба перекочевало ))
Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:02
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Последние 10 дней у Креди Агриколь есть системная проблема с подключением премиальных карт к Мастеркард Ревордс.на данный момент - устраняют. У кого получилось, или получится в ближайшее время - отпишитесь. Буду очень благодарен.
Отримай бонус за карту/депо:
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:08
Проблема решена. Всё работает.
Отримай бонус за карту/депо:
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:09
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Если кому интересно. Есть кредитная карта в реквизитах, написано транзитник, а свой счет в назначении. Попробовал СЭП на прямую на свой счет, платеж пришел.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 14 жов, 2020 21:11
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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