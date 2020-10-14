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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 293
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 23:11

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

  artlife написав:Я с агриколевской только зарплату снимаю, плачу везде с приватовской кредитки.

Ну так манисендите себе на Уни, гасите кредитку нашару. А чуток налика снимайте в АТМоСфере
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:00

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

обновилось приложение

еще и замануха про "новую крутую карту" ), вот бы сюда 5% из УкрСиба перекочевало ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:02

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Последние 10 дней у Креди Агриколь есть системная проблема с подключением премиальных карт к Мастеркард Ревордс.на данный момент - устраняют. У кого получилось, или получится в ближайшее время - отпишитесь. Буду очень благодарен.
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:08

  jay2004 написав:Последние 10 дней у Креди Агриколь есть системная проблема с подключением премиальных карт к Мастеркард Ревордс.на данный момент - устраняют. У кого получилось, или получится в ближайшее время - отпишитесь. Буду очень благодарен.


Проблема решена. Всё работает.
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:09

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Если кому интересно. Есть кредитная карта в реквизитах, написано транзитник, а свой счет в назначении. Попробовал СЭП на прямую на свой счет, платеж пришел.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:11

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 22:28

  ol_zy написав:Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.

А вам шо кредитку дали?
Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п
Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.
Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка :lol:
Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться
Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:02

  clientage написав:
  ol_zy написав:Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.

А вам шо кредитку дали?
Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п
Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.
Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка :lol:
Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться
Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду 8)

Ага. Не зарплатник. У меня тут кредит на авто. Лимит намного более 3К - сам удивился, когда позвонили и предложили и это на фоне когда укрсиб зажал ашановскую с мин кредлимитом.
А зачем смарт? Мне этой кредитки хватит и хватит, там же еще и грейс до 62 дней.
Первую дали вместе с кредитом на 20К я ей так и не пользовался - не смог придумать куда, держал как резервную она и закончилась. А тут новую подогнали и с намного большим лимитом, может хорошо кредит возвращаю.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 00:14

  clientage написав:Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка
Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду

Яка мотивація качати картку, яка Вам у принципі не цікава?

  ol_zy написав:У меня тут кредит на авто.

Безвідсотковий? Надолужують на страховках?
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 01:04

  clientage написав:Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка
Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду

Алка там не дает КБ, а те кто дают и так по максу используются. Так что мне подходит.

  ol_zy написав:У меня тут кредит на авто.

Безвідсотковий? Надолужують на страховках?[/quote]
13 годовых в грн - мне подходит. Страховка только КАСКО - можно было бы сказать, что да, но она уже окупилась и не один раз (я даже там в + вышел). Правда с одной страховой пришлось повоевать пока выбил оплату (уника) - больше с ними дел иметь не буду. Странно, что банк их аккредитовал.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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