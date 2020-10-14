Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

ol_zy написав:Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.
А вам шо кредитку дали? Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн. Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду
Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво )) У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать. У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник
ol_zy написав:Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.
А вам шо кредитку дали? Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн. Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду
Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво )) У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать. У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник
А мож лучше в Альфе взять? Там 3 кредитки дают на руки, причем с лимитами по 50..100К. А тут якісь недолуугі
ПС. Ооо, з/п зашла до лягушатника. Ща мы ее быро на Алку скинем