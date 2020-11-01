Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

ol_zy написав:Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.
А вам шо кредитку дали? Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн. Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду
Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво )) У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать. У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник
ol_zy написав:Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.
А вам шо кредитку дали? Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн. Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду
Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво )) У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать. У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник
А мож лучше в Альфе взять? Там 3 кредитки дают на руки, причем с лимитами по 50..100К. А тут якісь недолуугі
ПС. Ооо, з/п зашла до лягушатника. Ща мы ее быро на Алку скинем
[/quote] А вам шо кредитку дали? Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн. Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду [/quote] Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво )) У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать. У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник[/quote] А мож лучше в Альфе взять? Там 3 кредитки дают на руки, причем с лимитами по 50..100К. А тут якісь недолуугі
ПС. Ооо, з/п зашла до лягушатника. Ща мы ее быро на Алку скинем [/quote]
А еще лучше в Альфе 3 и в КА 1 У КА кредитка так же нужна, думаю вы поняли о чем я
У меня почти беспроцентный - 0.01% на 24 месяца. Да, страховки есть: 2% - за выдачу + 1% - страхование жизни. Еще КАСКО (ARX) в первый год примерно на 1% дороже, чем за некредитное авто. Все переплаты окупил за счет годичного гривневого депозита в размере 2/3 от суммы кредита. Правда, общую радужную картину значительно подпортило прошлогоднее неожиданное укрепление гривны, но этого в марте 2019 года никто не мог предвидеть... В целом продуктом очень доволен - в следующий раз воспользуюсь снова.
ol_zy написав:Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.
они еще первые три месяца двойную сумму начисляют, хотя может это только новых касалось
ol_zy написав:Оказывается КА участвет в ревордсах от мастеркард и баллы дают за оплату в инете тоже - был приятно удивлен - какой-никакой, а кэшбек есть у кредитки. за 10 грн 1 балл, за 2670 баллов - сертификат сильпо (ашан, вог, окко и еще другие) на 200 грн. Это почти 1% грязными выходит. Хоть какой-то есть смысл в их кредитке.
А вам шо кредитку дали? Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/п Я тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн. Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банка Лучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граеться Но менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду
мне дали, новому клиенту, без депо и зарплат, правда, таки прозванивали родственников и это был вторая моя, после ОТП, кредитка вообще:
я на заре свинорыльской деятельности озаботился вопросом кешбека за комуналь - УкрЭксим тогда уже за нее не платил, быстро выяснил, что Мастеркард Ревардс то что надо и нашел что выгоднее всего она в КредиАгриколь и в Кредобанке, последние оказались ЖЛОБами (в этом году снова попытаюсь, мне не жалко) и дали только кредитку без лимита, а КА налил 10 000, и я успел 2 а то и 3 месяца , пока начисляли Велкам двойные баллы, что-то накопить и вывести 1 или 2 Сильпо по 200 грн, ну а потом появился УкрСиб )
сейчас вот на межсезонье (а может и конец сезона) УкрСиба комуналь снова стает актуальной и кредитка Агриколя пригодится
Интересная ситуация - ещё в марте был платёж из Китая на банковский счёт в Креди Агриколь.. Платёж не прошёл, якобы потому что на каком-то этапе была изменена валюта платежа (с доллара на евро). В результате, отправитель заявляет, что платёж к ним назад не вернулся, а банк полгода не даёт информацию по обратному пути платежа.. То есть, просто говорит, что платёж вернулся банку-корреспонденту (французское подразделение Креди Агриколь), а что дальше произошло - неизвестно.. Это нормальная ситуация? 300$ просто испарились.. И нет понимания - кто виноват, и где деньги..
Подскажите какой регламент зачисления СЭПа на кредитку? Если зашло, то можно считать, что погасилось и можно тратить сразу? Или как в некоторых банках может считаться как свои какое-то время. Шлю напрямую на ИБАН (хоть у них через транзитник указано, но прямые платежи тоже проходят (тестовый прошел в том месяце))
Alex3 написав:Интересная ситуация - ещё в марте был платёж из Китая на банковский счёт в Креди Агриколь.. Платёж не прошёл, якобы потому что на каком-то этапе была изменена валюта платежа (с доллара на евро). В результате, отправитель заявляет, что платёж к ним назад не вернулся, а банк полгода не даёт информацию по обратному пути платежа.. То есть, просто говорит, что платёж вернулся банку-корреспонденту (французское подразделение Креди Агриколь), а что дальше произошло - неизвестно.. Это нормальная ситуация? 300$ просто испарились.. И нет понимания - кто виноват, и где деньги..
ol_zy написав:Подскажите какой регламент зачисления СЭПа на кредитку? Если зашло, то можно считать, что погасилось и можно тратить сразу? Или как в некоторых банках может считаться как свои какое-то время. Шлю напрямую на ИБАН (хоть у них через транзитник указано, но прямые платежи тоже проходят (тестовый прошел в том месяце))
Ну как бы сразу можно и тратить, это ж СЭП (...и не в Идее ) Там потом будет распределение на погашение, но оно никак не влияло на доступность средств.