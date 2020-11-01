Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Додано: Чет 15 жов, 2020 14:25

[/quote]А вам шо кредитку дали?Они ж вроде ток зарплатникам выдают, причем с лимитом не более 3х з/пЯ тут зарплатник, мне выдали лет 10 назад кредитку с лимитом 2100 грн.Я долго смеялся в отд-и, наверное поэтому до сих пор не повысили лимит, хотя раза 2 анкету уже заполнял. Чудики, а не банкаЛучше возьмите пакет Смарт, дебетка, тож с ривордсами граетьсяНо менее 1% фантиками эт смешно. Я лучше Алку раскручивать буду[/quote]Не только зарплатникам. Обычным так же. Надо ходить в правильные отделения, причем настойчиво ))У КА не работает повышение лимита заявками и анкетами, надо закрыть ее и через 4-5 месяцев попробовать снова с новыми документами. Но тут могут и отказать.У меня так было - 1 раз отказ, 2 раз отказ, 3 раз - 50к. Я не зарплатник[/quote]А мож лучше в Альфе взять? Там 3 кредитки дают на руки, причем с лимитами по 50..100К.А тут якісь недолуугіПС. Ооо, з/п зашла до лягушатника. Ща мы ее быро на Алку скинем[/quote]А еще лучше в Альфе 3 и в КА 1У КА кредитка так же нужна, думаю вы поняли о чем я