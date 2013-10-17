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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 293
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:59

  clientage написав:
  jay2004 написав:и название банка, и ЕДРПОУ указал...

:roll:
шото тут лишнее!

  Вкладчик1234 написав:Может тут есть "внутренние" псевдо-счета как в эксиме? Тогда точно через котёл, и указывать этот внутренний счёт в назначении

нее, до ИБАНа был транзитник. Реквизиты чОткО укзаны в ИБ :wink:
вот с введением ИБАНа, похоже, мона напрямую слать

но в реквизитах все еще указан транзитник (уже в ибанформате), а свой ибан типа в назначении надо писать.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:05

  jay2004 написав:
  ol_zy написав:Мож вы ФИО и ИНН не указали? А указали название банка и его ЕДРПОУ?


Указал (и продублировал в назначении платежа). и название банка, и ЕДРПОУ указал...

Говорят, мол, через тразитник нужно было, а не напрямую... :oops: :cry:

У меня такой вот шаблон в альфе:
Рахунок IBAN UA24300614000002620хххххххх (мой ибан карточный)
ЄДРПОУ / ІПН 0123456789 (мой ИНН)
Отримувач ФИО (мое)

Призначення платежу
#0123456789#UA24300614000002620хххххххххх#ФИО#Перерахування на власний рахунок
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:25

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Вже отримав назад з Креді Агріколь. Спрацювали швидко!
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