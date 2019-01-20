отримувач і код отримувача вы указали банка, а надо было свои, потому и вернули.
Сегодня закинул через транзитник, дошло немного быстрее (где-то на час быстрее, не знаю с чем связано с транзитником или так получилось - буду еще тестить).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:19
Додано: Вів 02 лют, 2021 19:53
Привіт хфранцузи
Тут є користувачі преміум\платінум пакетів?
Цікавлять нюанси оплати за обслуговування пакету. В ПАКЕТ PREMIUM три картки, основна в гривні, дві інші можна в USD та EUR. і в тарифі таке - Сума розрахунків в торгово-сервісній мережі (грн. за місяць) 10000 Так от скажімо якщо я в місяць з EUR картки потрачу 1000 єуро(~33000 грн.) то мені зарахується це для безкоштовності? На гарячій лінії сказали що треба виконувати умову конкретно на гривневу основну картку!
Чому я це перепитую і не вірю відповіді дівчини по телефону, в мене є пакет Platinum Black від Альфабанк, так менегер в відділенні казав те саме, а по факту зараховуються трати по всім карткам!
Хтось зможе вточнити це? Дякую
Додано: Сер 10 лют, 2021 18:14
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
На теплій лінії Вам відповіли коректно. Як не дивно, витрати по покупкам у мережі в іноземній валюті не зараховуються цим банком, як умова щодо розрахунків в гривневому еквіваленті. Не хочу Вас розчаровувати, але із цим колгоспним банком на Вас очікує неймовірна подорож у країну Несинітниць та Абсурду...))
Додано: Сер 10 лют, 2021 18:21
de Montaigne
Дякую! Не підходить мені таке. Тоді йду далі вивчати цікаві для мене пропозиції від банків.
Додано: Вів 23 лют, 2021 21:30
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Кто-то пользуется тут кредитками? Вроде январские траты можно погасить до 3.03 (если верить приложению, горячка подтверждает, что это так.
Собственно вопрос, а февральские траты можно 1.03 уже погашать или лучше с 4.03?
На горячке был неуверенный ответ, что лучше с 4.03 погашать.
Додано: Вів 23 лют, 2021 21:41
А разве тут не индивидуальная РД? Ну как в Альфе?
У меня была кредитка с инд-й РД
Додано: Вів 23 лют, 2021 23:02
индивидуальная, смс приходит и в приложении
смысла только нет в кредитке после первых трех месяцев использования
и вопрос непонятен: пока сумма на карте будет меньше кредлимита, всегда будет кредлимит же, если 1.03 не тратить - а только добавлять, то что изменится? ну насчитает чуть меньшую сумму 03 или 04го
Додано: Сер 24 лют, 2021 20:34
Вроде нет. Стандартно с 1-го числа. Может раньше было индивидуально. Льготный период до 62 дней. А вот нашел:
Просто ранее светилось погасить до последнего дня месяца. А хотя может до 31 или 1го. А тут до 3.03 засветилось и это смутило.
Додано: Сер 24 лют, 2021 20:42
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Добавлять и не тратить - это не наш метод. Добавил 10К и сразу потратил. Потому и вопрос. Если 1.03 добавил 10К, сразу потратил, погаситься ли трата за февраль. Или пойдет в зачет февраля. Но январьские траты я могу до 3.03 гасить.
Не лучше 4.03 начну гасить февраль. И вообще луше со 2 - 3 числа начинать, наверное.
З.ы.
Нашел сообщение в вайбере от 2.02 что погасить надо до 28.02
Зашел в приложуху, а там тоже до 28.02.
Или исправили или х.з. где я увидел 3.03
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:21
Закрытие счетов в этом банке происходит автоматически после года неиспользования.. Без предупреждения.. Абсолютное неуважение к своим клиентам:(
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