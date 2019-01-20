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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3.1 5 295
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
78
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:19

  jay2004 написав:clientage Зображення

Как-то так...

отримувач і код отримувача вы указали банка, а надо было свои, потому и вернули.
Сегодня закинул через транзитник, дошло немного быстрее (где-то на час быстрее, не знаю с чем связано с транзитником или так получилось - буду еще тестить).
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 19:53

Привіт хфранцузи :)

Тут є користувачі преміум\платінум пакетів?

Цікавлять нюанси оплати за обслуговування пакету. В ПАКЕТ PREMIUM три картки, основна в гривні, дві інші можна в USD та EUR. і в тарифі таке - Сума розрахунків в торгово-сервісній мережі (грн. за місяць) 10000 Так от скажімо якщо я в місяць з EUR картки потрачу 1000 єуро(~33000 грн.) то мені зарахується це для безкоштовності? На гарячій лінії сказали що треба виконувати умову конкретно на гривневу основну картку!

Чому я це перепитую і не вірю відповіді дівчини по телефону, в мене є пакет Platinum Black від Альфабанк, так менегер в відділенні казав те саме, а по факту зараховуються трати по всім карткам!

Хтось зможе вточнити це? Дякую 8)
root
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 18:14

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

На теплій лінії Вам відповіли коректно. Як не дивно, витрати по покупкам у мережі в іноземній валюті не зараховуються цим банком, як умова щодо розрахунків в гривневому еквіваленті. Не хочу Вас розчаровувати, але із цим колгоспним банком на Вас очікує неймовірна подорож у країну Несинітниць та Абсурду...))
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 18:21

de Montaigne

Дякую! Не підходить мені таке. Тоді йду далі вивчати цікаві для мене пропозиції від банків. :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 21:30

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Кто-то пользуется тут кредитками? Вроде январские траты можно погасить до 3.03 (если верить приложению, горячка подтверждает, что это так.
Собственно вопрос, а февральские траты можно 1.03 уже погашать или лучше с 4.03?
На горячке был неуверенный ответ, что лучше с 4.03 погашать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 21:41

  ol_zy написав:Кто-то пользуется тут кредитками? Вроде январские траты можно погасить до 3.03 (если верить приложению, горячка подтверждает, что это так.
Собственно вопрос, а февральские траты можно 1.03 уже погашать или лучше с 4.03?
На горячке был неуверенный ответ, что лучше с 4.03 погашать.

А разве тут не индивидуальная РД? Ну как в Альфе?
У меня была кредитка с инд-й РД
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 23:02

  clientage написав:
  ol_zy написав:Кто-то пользуется тут кредитками? Вроде январские траты можно погасить до 3.03 (если верить приложению, горячка подтверждает, что это так.
Собственно вопрос, а февральские траты можно 1.03 уже погашать или лучше с 4.03?
На горячке был неуверенный ответ, что лучше с 4.03 погашать.

А разве тут не индивидуальная РД? Ну как в Альфе?
У меня была кредитка с инд-й РД


индивидуальная, смс приходит и в приложении
смысла только нет в кредитке после первых трех месяцев использования

и вопрос непонятен: пока сумма на карте будет меньше кредлимита, всегда будет кредлимит же, если 1.03 не тратить - а только добавлять, то что изменится? ну насчитает чуть меньшую сумму 03 или 04го
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 20:34

  clientage написав:
  ol_zy написав:Кто-то пользуется тут кредитками? Вроде январские траты можно погасить до 3.03 (если верить приложению, горячка подтверждает, что это так.
Собственно вопрос, а февральские траты можно 1.03 уже погашать или лучше с 4.03?
На горячке был неуверенный ответ, что лучше с 4.03 погашать.

А разве тут не индивидуальная РД? Ну как в Альфе?
У меня была кредитка с инд-й РД

Вроде нет. Стандартно с 1-го числа. Может раньше было индивидуально. Льготный период до 62 дней. А вот нашел:
Как рассчитывается льготный период пользования средствами?
Льготный период - это срок до 62 дней, в течение которого на сумму всех наличных и безналичных расчетов карточкой начисляются проценты по символической ставке - 0,01% годовых. Льготный период для каждого месяца, начинается 1 числа каждого месяца*, при условии погашения задолженности в полном объеме за прошлый период.
Как происходит погашение задолженности?
Для этого достаточно погасить задолженность до последнего числа месяца, следующего за тем, в котором вы воспользовались кредитными средствами.

*кроме переводов с карты на карту, льготный период для них со 2-го числа

Просто ранее светилось погасить до последнего дня месяца. А хотя может до 31 или 1го. А тут до 3.03 засветилось и это смутило.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 20:42

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

  cohan написав:индивидуальная, смс приходит и в приложении
смысла только нет в кредитке после первых трех месяцев использования

и вопрос непонятен: пока сумма на карте будет меньше кредлимита, всегда будет кредлимит же, если 1.03 не тратить - а только добавлять, то что изменится? ну насчитает чуть меньшую сумму 03 или 04го

Добавлять и не тратить - это не наш метод. Добавил 10К и сразу потратил. Потому и вопрос. Если 1.03 добавил 10К, сразу потратил, погаситься ли трата за февраль. Или пойдет в зачет февраля. Но январьские траты я могу до 3.03 гасить.
Не лучше 4.03 начну гасить февраль. И вообще луше со 2 - 3 числа начинать, наверное.
З.ы.
Нашел сообщение в вайбере от 2.02 что погасить надо до 28.02
Зашел в приложуху, а там тоже до 28.02.
Или исправили или х.з. где я увидел 3.03
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:21

Закрытие счетов в этом банке происходит автоматически после года неиспользования.. Без предупреждения.. Абсолютное неуважение к своим клиентам:(
Alex3
 
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