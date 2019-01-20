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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3.1 5 295
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
53
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
78
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:17

  Alex3 написав:Закрытие счетов в этом банке происходит автоматически после года неиспользования.. Без предупреждения.. Абсолютное неуважение к своим клиентам:(


ну это и по остальным отзывам видно, хотя для меня банк в целом положительный, но на фоне остальных поживиться тут нечем
cohan
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Повідомлень: 2160
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:42

  cohan написав:
  Alex3 написав:Закрытие счетов в этом банке происходит автоматически после года неиспользования.. Без предупреждения.. Абсолютное неуважение к своим клиентам:(


ну это и по остальным отзывам видно, хотя для меня банк в целом положительный, но на фоне остальных поживиться тут нечем


Неумение готовить в этой банке - не значит отсутствие пищи.
jay2004
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 19.02.09
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  #<1 ... 205206207208
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