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Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:17
Alex3 написав:
Закрытие счетов в этом банке происходит автоматически после года неиспользования.. Без предупреждения.. Абсолютное неуважение к своим клиентам:(
ну это и по остальным отзывам видно, хотя для меня банк в целом положительный, но на фоне остальных поживиться тут нечем
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cohan
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Додано: Сер 07 лип, 2021 15:42
cohan написав: Alex3 написав:
Закрытие счетов в этом банке происходит автоматически после года неиспользования.. Без предупреждения.. Абсолютное неуважение к своим клиентам:(
ну это и по остальным отзывам видно, хотя для меня банк в целом положительный, но на фоне остальных поживиться тут нечем
Неумение готовить в этой банке - не значит отсутствие пищи.
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jay2004
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