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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 02 гру, 2020 01:29
Portmone
, очень жаль что промокоды для новичков только, старых своих клиентов так много расстеряете, не сможете удержать, а конкуренты не дремлют
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Lost
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:20
Lost написав:Portmone
, очень жаль что промокоды для новичков только, старых своих клиентов так много расстеряете, не сможете удержать, а конкуренты не дремлют
Наша новая акция "100% заботы" предназначена и для ранее зарегистрированных пользователей. Используя наши промокоды, вы можете получить скидки и бонусы у наших партнеров - portmone.promo/100-toorboti_ua
З повагою, Portmone.com
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Portmone
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:24
Portmone написав: Lost написав:Portmone
, очень жаль что промокоды для новичков только, старых своих клиентов так много расстеряете, не сможете удержать, а конкуренты не дремлют
Наша новая акция "100% заботы" предназначена и для ранее зарегистрированных пользователей. Используя наши промокоды, вы можете получить скидки и бонусы у наших партнеров - portmone.promo/100-toorboti_ua
100% забота - это когда забота обо всех, т.е. когда каждый участник получает подарки, а у вас розыгрыши 1 подарка на тысячи клиентов, т.е. шансы около 0, фактически это 0 заботы... И это при том, что у банков подобные услуги бесплатны + еще и кэшбек на всю сумму оплаты часто полагается...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Пон 07 гру, 2020 09:35
ol_zy написав: Portmone написав: Lost написав:Portmone
, очень жаль что промокоды для новичков только, старых своих клиентов так много расстеряете, не сможете удержать, а конкуренты не дремлют
Наша новая акция "100% заботы" предназначена и для ранее зарегистрированных пользователей. Используя наши промокоды, вы можете получить скидки и бонусы у наших партнеров - portmone.promo/100-toorboti_ua
100% забота - это когда забота обо всех, т.е. когда каждый участник получает подарки, а у вас розыгрыши 1 подарка на тысячи клиентов, т.е. шансы около 0, фактически это 0 заботы... И это при том, что у банков подобные услуги бесплатны + еще и кэшбек на всю сумму оплаты часто полагается...
Но ведь в этом и заключается суть розыгрышей и лотерей.
Тем более, что шанс получить приз есть у каждого, кто совершает оплаты в нашей системе. Да, я согласен что приз достанется далеко не каждому, но подобные акции мы проводим достаточно часто, поэтому победителем может стать абсолютно каждый. Все пользователи равны в нашей системе.
З повагою, Portmone.com
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Portmone
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:52
Portmone, увидел на сайте check.gov.ua, что там можно проверить ваши квитанции.
5 ноября оплатил услуги квартплаты, скачал квитанцию, но кода проверки на указанном сайте нет.
От сего вопрос. По каким услугам предоставляется этот код?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:10
MASolomko написав:
Portmone, увидел на сайте check.gov.ua, что там можно проверить ваши квитанции.
5 ноября оплатил услуги квартплаты, скачал квитанцию, но кода проверки на указанном сайте нет.
От сего вопрос. По каким услугам предоставляется этот код?
Код квитанции должен присваиваться каждой оплате, совершенной в нашей системе. Если верно вас понимаю, то в вашей квитанции такой код отсутствует? Если так, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки для проверки информации.
З повагою, Portmone.com
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Portmone
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Додано: Вів 08 гру, 2020 07:30
Portmone написав:
Если верно вас понимаю, то в вашей квитанции такой код отсутствует?
Правильно поняли. Как я не смотрел квитанцию, данного кода нет.
Что необходимо предоставить в поддержку по данному инциденту?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Вів 08 гру, 2020 08:06
MASolomko написав: Portmone написав:
Если верно вас понимаю, то в вашей квитанции такой код отсутствует?
Правильно поняли. Как я не смотрел квитанцию, данного кода нет.
Что необходимо предоставить в поддержку по данному инциденту?
Достаточно предоставить саму квитанцию.
Также обратите внимание, что проверка оплат по некоторым компаниям еще могла быть не реализована при интеграции с check.gov.ua , но в дальнейшем мы будем расширять список компаний, по которым проверка будет совершаться успешно.
З повагою, Portmone.com
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Portmone
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:18
Portmone написав:
Но ведь в этом и заключается суть розыгрышей и лотерей.
Тем более, что шанс получить приз есть у каждого, кто совершает оплаты в нашей системе. Да, я согласен что приз достанется далеко не каждому, но подобные акции мы проводим достаточно часто, поэтому победителем может стать абсолютно каждый. Все пользователи равны в нашей системе.
суть розыгрышей кроется в названии - вас просто разыгрывают за ваши же деньги... У лотерее та же суть - заработать на участнике. Но это не забота!, а скорее наоборот...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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