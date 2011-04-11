Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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bakis написав:Только что зарегистрировался в Портмоне додатку... При создании коммунального платежа рисует комиссию. А как же "3 месяца без комиссии"? Или я что-то не так делаю?
Здравствуйте. Это зависит от того, каким именно акционным предложением вы воспользовались. Для детальной проверки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки любым удобным для вас способом, мы будем рады вам помочь.
Тракторист написав:Portmone, а почему ваша система размер комиссии по большинству операций показывает уже только после ввод CVV-кода, а не до? расчёт на не внимательных пользователей?
Мы указываем комиссию после ввода номера карты, т.к. определяем какая это карта и отображаем точный размер комиссии согласно информации о ней и банке, который ее выдал. Данная система введена для того, чтобы предоставлять клиентам точные данные, а не примерные.