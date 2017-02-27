prodigy написав:доллар -валюта убежище... 1)либо все уже в долларе 2)либо нет гривны для покупки
Второе. Причем нет и у бизнеса, и у населения.
Гривня вся в Долярчика на депозитах!
доллар валится по всему миру!
Золото, серебро, медь, индексы, даже евро - все растет по отношению к доллару. Но тут почему-то кто-то надеется, что гривна не будет расти к доллару.
Даже американские машины, повальные битки, которые Америка пытается сплавить нам, подорожали заметно на ~10%. Объяснение этому лишь одно - американцы хотят купить новое, продав старое, а новое подорожало и денег не хватает. Ведь и европейцы, и китайцы с японцами - все подорожало за доллары.
Вот такой эффект у американского майдана. Кстати, не сильно отличается от наших двух.
p_vovk74 написав:Либо, вы меня расстроили, честное слово! Вам ли не знать чем отличаются деньги от фантиков? Ваши объяснения выглядят как имитация "магазина" в детской песочнице. Среди всех стран, начавших войну валют с США вы перечислили аж Китай, Европу (надо понимать - ЕС) и собственно США. И всё, более никого и это правильно. Также упомянулись некие неназванные "другие страны", но то вы явно для солидности добавили. Никаких "других стран", начавших войну валют с США нет. Даже Япония промолчала и осталась в стороне. Короче: не нужно переносить опыт стран, оперирующих деньгами на страну, выпускающую некое средство обмена внутри своих границ. Деньгами фантики стают тогда, когда в них начинают оценивать товар. В том числе и зарубежные контрагенты. И то, что позволено делать центробанкам, печатающим деньги, то немедленно убьёт страну, печатающую фантики. Вот когда украинская компания сможет продавать товар в ЕС или США или Китай, выставляя инвойсы в гривне и в ней же получая оплату - вот тогда можно попытаться примерять опыт монстров на моську. В общем, вы меня разочаровали
З.Ы. В вашем посте явно прослеживается пропаганда адептов бородатой бабушки. Вы перековались или временно допустили прорыв внешнего периметра здравого смысла?
Временно допустил прорыв внешнего периметра вашего т.н. здравого смысла, основанного на незнании, дезе и стереотипах. Как это Япония осталась в стороне? Их центробанк печатает вовсю. Также как и ЮАР, Австралия, Канада, Турция и др., кроме Украины. И я не говорил, что наш Якоб поступал неправильно. Неправильно поступало зеленое праительство, которое не воспользовалось окном возможностей для реформ и не провело либерализацию, демонополизацию и дерегуляцию экономики. Мы бы имели тогда и крепкую гривну, и печатали бы новые деньги как все остальные, и бурно развивающуюся экономику. Как это возможно? Спросите у нашего Миши, у чехов или у поляков. Они это делали и знают.
Не спрыгивайте. Из вашего начального поста явно следовало что Украина потеряла окно возможностей, не печатая гривну. Сейчас вы говорите что имели в виду экономические реформы. А это совсем другое. Главное окно возможностей мы потеряли 1 декабря 1991, выбрав отставного секретаря КПУ вместо патриота. Всё, что мы потеряли за последние 20 лет - это лишь призрачные возможности вскочить в последние вагоны.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................10.08.2020.............11.08.2020 дата розрахунку................07.08.2020..............10.08.2020 Євро...................................32,6848...................32,4653 Долар США........................27,6486...................27,6007 После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки. Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После традиционного утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, сузив спред до 2.5 копеек. Как это часто бывает впо понедельникам, раскачивались долго. Простоя почти час без движения и без оборотов, сузили спред снизу до 2 копеек, выйдя на уровень закрытия пятницы. Это сужение, по всей видимости, было вызвано появлением НБУ, который аккуратно выкупил плановый объем. Незадолго до 12 опустились снова пошли вниз и к моменту определения справочного курса опустились на 1.5 копейки. Перед обедом приподнялись на полкопейки. После обеда выросли на копейку, снова вернувшись на уровень закрытия пятницы. После этого снова надолго уравновесились. Официальный курс встретили котировками 27.6000 - 27.6200. За день котировки не изменились по обеим позициям.
Этот день в истории: 2019 - 25.0908 (-22) +251 2018 - 27.2456 (+13) +36
Долярчик написав:Чому після гострої фази карантину, почали тут мучити "капчою" Нах це по 100500 раз доводити, що ти не робот?
Це ж вхід на форум, а не в систему банку! Нах стільки "безпеки"?
Здравствуйте !Всем Здоровья и Хорошего настроения!
Это , Долярчик , чтобы Вы блеснули своей сообразительностью и умом. Вот ,например, вам бы курс показать в Львове......а Вы все гостру фазу карантина вспоминаете. Небось задачку про зонтики или про поезда решали ?????