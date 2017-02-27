RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11422114231142411425

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 81
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
15%
12
39,50-40,00
37%
30
40,00-40,50
22%
18
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
2%
2
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:21

  Сибарит написав:
  Shaman написав:де хто бачить обнулення рахунків в банках? :D

Если перевести деньги на счёт кота, количество денег в банке не изменится.
Коварные власти загнали всех в депозиты, которые невозможно разорвать.
Отток компенсируется зарплатами военных.
Банки искажают статистику, чтобы не вывалиться из нормативов.

Вы прослушали краткие тезисы адептов апокалипсиса:)
Объявляю конкурс на самое креативное дополнение, которое позволит игнорировать цифры :)

Перефразируя известное правило, могу утверждать, что 1% паникеров генерируют 99% шума.

Зы чем так примечательна цифра 800, что стоит делать ставки и готовиться к юбилею?

На правах ветерана всех современных финансовых кризисов
Без потерь кризисы проходят 1% населения. Для 99% наступление кризисной ситуации это неожиданность. Просто часть из этих 99% чуть раньше реагируют и сравнительно легко отделываются.
UA
 
Повідомлень: 8325
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1843 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 19:36

  flyman написав:
  ihorsic написав:Куди золото так пре? Значить з баксюком щось не те!
от як срібло попре догори, то "тушість світло"
А що його тушість? - його й так по пів дня немає... :) :)
asti
 
Повідомлень: 4021
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 07:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення
Ну що тут є хто за девальвацію?
Denik
 
Повідомлень: 3150
З нами з: 23.02.09
Подякував: 646 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:04

  asti написав:
  flyman написав:
  ihorsic написав:Куди золото так пре? Значить з баксюком щось не те!
от як срібло попре догори, то "тушість світло"
А що його тушість? - його й так по пів дня немає... :) :)

опечатка забавна, тушість, воно ж може бути 26, воно ж опівнашосту
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35074
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 10:05

  Denik написав:Зображення
Ну що тут є хто за девальвацію?

ІА: ПА37.5
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35074
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс знову вгори, не зважаючи на графіки FOB ціни на пшоно у Франції
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35074
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:32

  Denik написав:Ну що тут є хто за девальвацію?
саморазогревающий оптимизм?.. Ну, допустим.
Стесняюсь спросить: а непосредственно курс продажи доллара ниже сегодняшнего "на 1 грн" когда-то будет? - В апреле не случилось, не взирая на тот запланированный триггер (штатовское решение о помощи) ...
Так когда теперь? В июне, конце 2-го квартала?
Или уже "планы поменялись" :? и гривневые овдп ближайший год - "наше всьо" шоб хоть "в 0" выйти...?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 20 тра, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4755
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Аваль с утра по акции наливал, но тоже психанул и поднял..
Kate0000
 
Повідомлень: 51
З нами з: 22.11.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 12:59

  Kate0000 написав:Аваль с утра по акции наливал, но тоже психанул и поднял..
та отож...
обычно во время их аналогичных предыдущих акций было наоборот, курс продажи снижался к 13-16 часам
flysoulfly
 
Повідомлень: 4755
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11422114231142411425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3420, 3421, 3422
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34214 36913966
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2024 21:05
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1960 13243469
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 13:30
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23187843
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.