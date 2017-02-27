Выхожу из 2027 года. Останутся ОВДП 2025 и 2026 с большими купонами (кеш-флоу покрывает часть трат на жизнь + оф доход без налогов), часть в валюту, часть в крипту на год.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:43
Выхожу из 2027 года. Останутся ОВДП 2025 и 2026 с большими купонами (кеш-флоу покрывает часть трат на жизнь + оф доход без налогов), часть в валюту, часть в крипту на год.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:47
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............24.05.2024.........27.05.2024
дата розрахунку.............23.05.2024..........24.05.2024
Євро................................43,3137...............43,4910
Долар США.....................39,9205...............40,1153...+0.49%
Я последнее время весьма далек от валютного рынка, но добравшись ненадолго к компьютеру, решил посмотреть пару графиков. Ничего удивительного в ослаблении гривны я не увидел.
Сейчас весьма высоки объемы интервенций, что не удивительно. На графике объемов безналичных валютных операций, если взять его с начала года, хорошо просматривается рост клиентского спроса при практически неизменном предложении. Среди клиентов банков попадаются крупные, но есть много средних и еще больше мелких. Это показатель рынка в целом. Рост курса влияет на всех одинаково.
Понятно, что влияние НБУ на курс огромно, но направление движения, как и обещал НБУ, вполне соответствует изменению баланса спроса и предложения. Волюнтаризмом это назвать сложно. Поводов для поиска интриги, кроме жгучего желания ее найти, я не вижу.
ЗЫ Прошу прощения за неуклюжую попытку снизить накал дискуссии. Что-то сегодня особенно жарко...
Добавлено: вижу, что попытка запоздала, но оставлю все, как есть
Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:55
Перепічка коштувала в 2010 році приблизно 0.5 бакса ,проте зараз удвічі дорожче!
Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:00
А всі ж в курсі що оптовий вивід валюти дозволили близько місяця тому?
На вихід яекали мільярди, того ж ахмєтова
Репатріація, було таке слово
Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:11
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