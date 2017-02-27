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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11437114381143911440

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 94
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
34%
32
40,00-40,50
24%
23
40,50-41,00
6%
6
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:43

  flysoulfly написав:
  SAndriy1 написав:Попытаюсь ответить про что думал я покупая 5-ти летние ОВДП. Осень 2022


Сейчас в планах начать выходить из этих облигаций через неделю-две частями
но куда затем парковать нажитое непосильным?

Выхожу из 2027 года. Останутся ОВДП 2025 и 2026 с большими купонами (кеш-флоу покрывает часть трат на жизнь + оф доход без налогов), часть в валюту, часть в крипту на год.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:47

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............24.05.2024.........27.05.2024
дата розрахунку.............23.05.2024..........24.05.2024
Євро................................43,3137...............43,4910
Долар США.....................39,9205...............40,1153...+0.49%

Я последнее время весьма далек от валютного рынка, но добравшись ненадолго к компьютеру, решил посмотреть пару графиков. Ничего удивительного в ослаблении гривны я не увидел.
Сейчас весьма высоки объемы интервенций, что не удивительно. На графике объемов безналичных валютных операций, если взять его с начала года, хорошо просматривается рост клиентского спроса при практически неизменном предложении. Среди клиентов банков попадаются крупные, но есть много средних и еще больше мелких. Это показатель рынка в целом. Рост курса влияет на всех одинаково.
Понятно, что влияние НБУ на курс огромно, но направление движения, как и обещал НБУ, вполне соответствует изменению баланса спроса и предложения. Волюнтаризмом это назвать сложно. Поводов для поиска интриги, кроме жгучего желания ее найти, я не вижу.

ЗЫ Прошу прощения за неуклюжую попытку снизить накал дискуссии. Что-то сегодня особенно жарко...

Добавлено: вижу, что попытка запоздала, но оставлю все, как есть :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:55

  Investor_K написав:
  sens написав:💸😳Київська перепічка уже по 45 грн

У 1981 році, коли точка продажу перепічки лише відкрилася, ця вулична їжа продавалася за 22 копійки.

2010 рік – 4,5 гривень
2015 рік – 8 гривень
2016 рік – 10 гривень
2017 рік – 15 гривень
2018 рік – 17 гривень
2020 рік – 20 гривень
2021 рік – 25 гривень
2022 рік – 30 гривень
2024 рік – 45 гривень

Схоже, що дешевше вже не буде.

Перепічка коштувала в 2010 році приблизно 0.5 бакса ,проте зараз удвічі дорожче!
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:00

А всі ж в курсі що оптовий вивід валюти дозволили близько місяця тому?
На вихід яекали мільярди, того ж ахмєтова
Репатріація, було таке слово
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:11

  Andrey2512 написав:В марте начитался тут ИА и прочих, вложился на 3 месяца в гривнедепо) Тогда был курс 39,40.

Процент по ДЕПО - 14,8. Выходит, если в июне курс будет 40,6 - то я выйду с учётом процентов в НОЛЬ.

Если финмон не блоконет то ещё хорошо выйдете...
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