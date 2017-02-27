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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 тра, 2024 08:26
Bobua написав:
Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках
Я доначу виключно людям, яким знаю особисто і виключно на конкретну річ (дрон/тепловізор/авто). А донатити на державу == донатити на чергову віллу в Монако якогось чиновника.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 09:08
Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках
Я доначу виключно людям, яким знаю особисто і виключно на конкретну річ (дрон/тепловізор/авто). А донатити на державу == донатити на чергову віллу в Монако якогось чиновника.
І так кажуть млн неплатників податків?
Але ж це все з розряду “не піду у військо, поки всі депутати і їхні сини не вмрут на нулі...” Хіба не так?
А якщо не держава то як тоді?
Анархокапіталізм? Той, що у статтях “страхова компанія “Сонечко” проти московського царства”.
А страхові внески тим страх.компанія правда-правда платитимете? Чи якщо когось із їхніх працівників помітять в монаках, або в одязі дорожчому 10$ з секонду -- то усьо, фініта...?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 09:16
Bobua Податки платити треба, бо закон (держава змушує), а от донати то від чистого серця...
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Додано: Суб 25 тра, 2024 10:33
Bobua написав:
Ідея цікава, але мені здається, що тоді буде ризик наполохати НБУ. І він побіжить кудись учвал.
Ну и прекрасно!
Потом, на старости лет, будем вспоминать, как нам, простым обывателям, удалось напугать целый НБУ
Ну и на ветке будет регулярно курс публиковаться. Я пару раз пытался с телефона что-то изобразить, но бросал эту непосильную затею
Bobua написав:
Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках. У держ.банках, наприклад.
Играть на курсах в поддавки столь же сложно, как и пытаться выиграть. Проблема одна и та же - угадать
Для "донатов" достаточно просто не играть в эти игры, а жить в гривне, что я и делаю с начала войны. Думаю, что за пределами валютной ветки таких "донатеров" достаточно много. Тут у нас свой клуб по интересам, что несколько искажает общую картину.
Держать эту гривну именно в госбанках нет никакой необходимости. С точки зрения глобального участия в экономике, все банки равны. Даже скирдование наличной гривны, в сложившихся условиях, тоже внесет свой вклад. Более того, исключение госбанков будет весьма комфортно для тех, кто болеет за страну, но не доверяет государству.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 10:36
SAndriy1 написав: flysoulfly написав: SAndriy1 написав:
Попытаюсь ответить про что думал я покупая 5-ти летние ОВДП. Осень 2022
Сейчас в планах начать выходить из этих облигаций через неделю-две частями
но куда затем парковать нажитое непосильным?
Выхожу из 2027 года. Останутся ОВДП 2025 и 2026 с большими купонами (кеш-флоу покрывает часть трат на жизнь + оф доход без налогов), часть в валюту, часть в крипту на год.
Интересно, вы из 27 года выходите, а на аукционах минфина в это же время наблюдается ажиотажный спрос именно на эти - самые длинные бумаги//))
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Додано: Суб 25 тра, 2024 15:04
Andrey2512 написав:
В марте начитался тут ИА и прочих, вложился на 3 месяца в гривнедепо) Тогда был курс 39,40.
Процент по ДЕПО - 14,8. Выходит, если в июне курс будет 40,6 - то я выйду с учётом процентов в НОЛЬ.
Как-то так.
А почему не в ОГВЗ?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 15:17
Shaman написав:
й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня
Ви не зовсім у темі мені здається, якщо взяти скромну цифру в $200к наприклад - у доларах це буде 20 пачок або дві барсетки. У гривнях якщо самими ходовими п'ятисотками, то 160 пачок, або дві валізи.
Дві валізи з гіршим рівнем захисту від фальшивок, де на порядок більше часу на перевірку, і найголовніше - які постійно втрачають у вартості і тому взагалі не підходять для цілей зберігання хоча б кілька місяців. Суми, які "заносять" ніхто вам не називає в гривнях.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 16:33
zerocool написав: Shaman написав:
й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня
Ви не зовсім у темі мені здається, якщо взяти скромну цифру в $200к наприклад - у доларах це буде 20 пачок або дві барсетки. У гривнях якщо самими ходовими п'ятисотками, то 160 пачок, або дві валізи.
Дві валізи з гіршим рівнем захисту від фальшивок, де на порядок більше часу на перевірку, і найголовніше - які постійно втрачають у вартості і тому взагалі не підходять для цілей зберігання хоча б кілька місяців. Суми, які "заносять" ніхто вам не називає в гривнях.
По 500 євро чотири пачки в одну військову барсетку влізає - це для тих хто вважає що гроші важка ноша
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Додано: Суб 25 тра, 2024 17:02
sens написав: zerocool написав: Shaman написав:
й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня
Ви не зовсім у темі мені здається, якщо взяти скромну цифру в $200к наприклад - у доларах це буде 20 пачок або дві барсетки. У гривнях якщо самими ходовими п'ятисотками, то 160 пачок, або дві валізи.
Дві валізи з гіршим рівнем захисту від фальшивок, де на порядок більше часу на перевірку, і найголовніше - які постійно втрачають у вартості і тому взагалі не підходять для цілей зберігання хоча б кілька місяців. Суми, які "заносять" ніхто вам не називає в гривнях.
По 500 євро чотири пачки в одну військову барсетку влізає - це для тих хто вважає що гроші важка ноша
а як же "з купюрами по €500 потім будуть проблеми
"?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 17:11
asti написав: SAndriy1 написав:
Сейчас в планах начать выходить из этих облигаций через неделю-две частями
Выхожу из 2027 года. Останутся ОВДП 2025 и 2026 с большими купонами
Интересно, вы из 27 года выходите, а на аукционах минфина в это же время наблюдается ажиотажный спрос именно на эти - самые длинные бумаги//))
не все же работают в/на ОП и "приближен ко двору"
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