|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 чер, 2024 09:54
Denik написав: asti написав: flyman написав:
Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
Я тільки за, обома руками! Я навіть на мільйон згоден, аби ще таким чином можна було і "відбілити" ці кошти щоби ніякі Авалі з Пумбами не дойобувались то ващще класно було б!! 😎😎😎
Ви розумієте, що в багатьох військовослужбовців облігацій на мільйон, або мільйон в еквіваленті валютним кешем просто є. Тоді вони одразу собі зроблять відпустку
хоча б на півроку)))))
хіба один лише Успіх-долярчик, і то тому що в нього бережлива дружина,
але ж комусь треба озвучувати комуняцькі лозунги
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35379
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 19 чер, 2024 11:42
C Днем Фермера всех аграриев Украины!
Тех, кто своим трудом не только кормит весь мир, но и зарабатывает валюту для Украины!
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 871
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34290
|36956847
|
Вів 18 чер, 2024 22:28
Игорь
|
|1965
|13257134
|
|
|7978
|23196393
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|