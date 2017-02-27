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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11491114921149311494

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 74
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
22%
16
41,00-41,50
16%
12
41,50-42,00
16%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 09:54

  Denik написав:
  asti написав:
  flyman написав: Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
Я тільки за, обома руками! Я навіть на мільйон згоден, аби ще таким чином можна було і "відбілити" ці кошти щоби ніякі Авалі з Пумбами не дойобувались то ващще класно було б!! 😎😎😎

Ви розумієте, що в багатьох військовослужбовців облігацій на мільйон, або мільйон в еквіваленті валютним кешем просто є. Тоді вони одразу собі зроблять відпустку
хоча б на півроку)))))

хіба один лише Успіх-долярчик, і то тому що в нього бережлива дружина,
але ж комусь треба озвучувати комуняцькі лозунги
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 11:42

C Днем Фермера всех аграриев Украины!
Тех, кто своим трудом не только кормит весь мир, но и зарабатывает валюту для Украины!
Victor8
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