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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:20
yama написав:
на чому ріст 50 коп за день ?
де ви побачили 50 копійок за день?
В неділю я писав, що прийом став 41.13, зараз, тобто через ДВА дні став прийом 41.50, чи це для вас не важливо?
37 копійок за ДВА дні чи 50 за один то ніякої різниці немає?
А НБУ схоже став рішуче девальвувати гривню, головне де буде зупинка, треба встигнути щось необхідне в найближчому майбутньому купити зараз, поки рітейл зіває і не змінив гривневу ціну))
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Додано: Вів 16 лип, 2024 15:23
yama написав:
на чому ріст 50 коп за день ?
Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?
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