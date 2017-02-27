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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11903119041190511906>
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 12:24

  Investor_K написав:Ну шо там норвезька крона? Є сенс затаритися готівкою?

Если планируется поездка в Норвегию - тогда да, имеет смысл купить норвежскую крону.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 14:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

USD 41,4 - 41,42
EUR 47,65 - 47,73

Оце, я розумію, роздріб :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

США хочуть скоротити допомогу, але поки офіційно не оголосили, що в 2026 "доларів не буде, але Ви тримайтесь".
Зараз у нас десь три мільярди доларів внутрішнього валютного боргу. Ми хочемо щороку зменшувати цей показник на мільярд і у 2028 році прийти до того, щоб їх не було взагалі. Мінфін.

Значить очікують в 2028 велику девальвацію.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:04

  sergey_sryvkin написав:USD 41,4 - 41,42
EUR 47,65 - 47,73

Оце, я розумію, роздріб :)
Скоріш, USD купівля синіх (або хороших білих, оскільки роздріб) - продаж білих, потертих, проблемних. Тому бувають і від'ємні показники по опту, коли купівля вище продажу
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 20:14

  Investor_K написав:Ну шо там норвезька крона? Є сенс затаритися готівкою?

По якому курсу пропонують?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 07:52

  Дюрі-бачі написав:США хочуть скоротити допомогу, але поки офіційно не оголосили, що в 2026 "доларів не буде, але Ви тримайтесь".
Зараз у нас десь три мільярди доларів внутрішнього валютного боргу. Ми хочемо щороку зменшувати цей показник на мільярд і у 2028 році прийти до того, щоб їх не було взагалі. Мінфін.

Значить очікують в 2028 велику девальвацію.


це або не про США, або не про мільярди.....
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 16:29

Что-то евро к доллару США очень быстро набирает...
В чем причины такого стремительного роста?
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 18:58

  Victor8 написав:Что-то евро к доллару США очень быстро набирает...
В чем причины такого стремительного роста?

В ком...
- после 20 января в ком причины надо спрашивать))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:36

  Victor8 написав:Что-то евро к доллару США очень быстро набирает...
В чем причины такого стремительного роста?

Неочікувано
Investor_K
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