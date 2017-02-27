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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11919119201192111922

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.4 5 21
40,00-40,50
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0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
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41,50-42,00
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8
42,00-42,50
33%
7
42,50-43,00
10%
2
43,00-43,50
5%
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45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
5%
1
Більше 46,00
5%
1
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:33

  Vadim_ написав:
  Успіх написав:Але це все дрібниці/дурниці порівняно з цінами на цьогорічні фрукти! :lol:
Полуницю/черешню/малину/чорницю/абрикос і т.п. - можна брати за дві щоки! :mrgreen:

Долярчику, пагода

А при чому тут буддисти ? :mrgreen: Не плутайте з анекдотом - «если в кране нет водьі значит виноватьі москали , если в кране есть вода значит москаль на… туда» . И только в такой вариации а не то что вьі подумали.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:41

  orest написав:, а що буде 9 липня не знає ніхто....

Ну загалом зрозуміло що не відомо що буде навіть сьогодні вночі . Але що конкретно заплановано на 9 липня ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 18:45

  yama написав:
  orest написав:, а що буде 9 липня не знає ніхто....

Ну загалом зрозуміло що не відомо що буде навіть сьогодні вночі . Але що конкретно заплановано на 9 липня ?

viewtopic.php?p=5858712#p5858712 ось тут писав. Зрештою, на тій сторінці кілька моїх дописів, які цікаво сьогодні перечитати.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:01

Ради справедливості...

  yama написав:норм ціна
Ще раз, як я тут напишу з натяком про високі/дурнуваті ціни на продукти - киньте мені камінь в монітор!😁
Але!!!
Але щоб камінь кидав пенсіонер з пенсією 4 000грн!
Кидав пенсіонер камінь і кричав: "та я за свою пенсію в 4Кгрн можу ого-гоооо і ще ОГО!!!"😅
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:05

  tester3373 написав:
  Qwerty написав:
  ihorsic написав:Так що зараз брати на всі? 😃

Беріть!


и что - есть банки которые сейчас продают-покупают золото во время войны?
его же я так понимаю не производят у нас в стране - его завозить нужно.

Єсть! І навіть обмінки єсть!
Qwerty
 
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