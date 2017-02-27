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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лип, 2025 16:11
ihorsic написав:
Сьогодні термінал привата не захотів брати новеньку синю сотку. На вигляд все норм. І таке буває
А Ви тільки нового зразка пробували засунути чи і старого? Старого зразка теж випльовує? Дякую
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Додано: Пон 07 лип, 2025 16:34
sergikkc007 написав: ihorsic написав:
Сьогодні термінал привата не захотів брати новеньку синю сотку. На вигляд все норм. І таке буває
А Ви тільки нового зразка пробували засунути чи і старого? Старого зразка теж випльовує? Дякую
Засовував лише нові 1400 пройшло а одну забракувало. Завтра через касу попробую
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ihorsic
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Додано: Пон 07 лип, 2025 16:34
sergikkc007 написав: ihorsic написав:
Сьогодні термінал привата не захотів брати новеньку синю сотку. На вигляд все норм. І таке буває
А Ви тільки нового зразка пробували засунути чи і старого? Старого зразка теж випльовує? Дякую
Засовував лише нові 1400 пройшло а одну забракувало. Завтра через касу попробую
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ihorsic
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:14
Visky написав: UA написав: Visky написав:Realist
Ситуація така, що НБУ тримає більш-менш курс неринковими інтервенціями, а на інфляцію практично "забив", заморозивши ставку у період інфляційного злету
Мене зараз більше за інше турбує ситуація з жорсткім наїздом Прокуратури на Фонд гарантування вкладів .
Щоб ось так безпідставно, доїли держ. установу що забезпечує макрофінансову стабільність не було при жодній владі.
Почнуться проблеми з реалізацією майна банків що ліквідуються, потім з фінансовими показниками Фонду...Паніка вкладників.... Курс..
Такого бардака за ради кишень пари прокурорів в цій державі ще не було.
Після того, як я декілька років судився з фондом, пройшовши 3 суди
, а ті навіть тягнули з виконанням рішення суду до виконавчої, попросивши туди не звертатися, збрехавши, що самі виплатять, я - за прокуратуру, хай потрусять клоаку, фондарів - до відповідальності!
Яка паніка за фонд у війну? Мабуть така ж, як за "дефолт"
Причина?
Попадал с депо у банках Форум , Земельный капитал, УБІБ і ще з одним , забув назву, лого из трёх букв , отделение было рядом с москальською епархією Дніпра, усе виплатив фонд без нервов и хутко, так як у межах
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:22
ihorsic написав:
Сьогодні термінал привата не захотів брати новеньку синю сотку. На вигляд все норм. І таке буває
А у мене обменки не захотіли брати па курсу в ТГ старий доллар і з надпісями, 100 грн. за сотку і возьмём , касса прихвата приняла в том числе и старый эвро не надув губы, курс не как в обменке но и не 100 грн.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:48
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