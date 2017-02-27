Shaman написав:а наведіть приклади, де Китай пішов у відрив? хіба що Covid Китай дешевий, в чомусь співставний по якості - але далеко не кращий...
Глобальне лідерство Китаю поширюється на 37 із 44 технологій, які відстежує ASPI. Ці технології охоплюють оборону, космос, робототехніку, енергетику, довкілля, біотехнології, штучний інтелект, передові матеріали та ключові галузі квантових технологій. https://thepage.ua/ua/economy/tehnologi ... -ta-kitayu
чувак, а ти так непогано вмієш хайпові цитати висмикувати. а що насправді?
«приголомшливого лідерства» у дослідженнях у більшості найважливіших та нових технологічних галузей. ... ASPI відстежував найбільш цитовані наукові роботи, які, за його словами, з ймовірністю приведуть до патентів.
тобто досліджень вони роблять багато, бо за витрачені гроші треба звітувати (Дюрі-бачі не дасть збрехати) - а що з цього вийде, подивимось
тут просто цитата, тому не зрозумло, що малося на увазі. хоча б назвали ці технології
Світ автомобільної промисловості стоїть на порозі тектонічних змін, і епіцентр цих трансформацій знаходиться на сході. Джим Фарлі, керівник американського автогіганта Ford, знову висловив глибоке занепокоєння, назвавши стрімкий розвиток китайських електромобілів "найбільш принизливою річчю", яку він коли-небудь бачив. Його слова пролунали як тривожний дзвін для всієї західної автоіндустрії, адже, за його оцінкою, китайські моделі значно перевершують західні аналоги за вартістю, якістю та інноваційними технологіями. Це не просто конкуренція, а справжня боротьба за майбутнє, де на кону стоїть виживання таких компаній, як Ford. https://terazus.com/uk/5155-kitajski-el ... togigantax
в виробництві електромобілей прогрес є. а чомусь ті, хто вболіває за Китай взагалі ставлять під сумнів зелену енергетику - такий ось парадокс а керівник має нагнати жаху, щоб отримати преференції від свого уряду - які мають китайські компанії. якщо прибрати державну допомогу, то незрозуміло, що там буде з економікою.
Це більше все ж таки про споживчі товари, але і в інших галузях:
Загалом аналітики оцінюють, що Китай, ймовірно, суттєво випереджає Сполучені Штати у своїй здатності розгортати ядерні реактори четвертого покоління.
ймовірно, ... а може й ні. а що таке реактори четвертого покоління?
Водночас, Сполучені Штати з 94 діючими ядерними реакторами залишаються світовим лідером у виробництві ядерної енергії, на них припадає одна третина ядерної енергії, виробленої в усьому світі.
Китайські інвестиції в країнах Східної Європи, Північної Африки та Центральної Азії значно випередили інвестиції з США, оскільки Пекін шукає шляхи обходу американських торговельних обмежень, йдеться в новому звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє FT. https://zn.ua/ukr/china/kitaj-viperedzh ... iv-ft.html
о, ці китайські інвестиції - швиденько країни Африки та Азії забули, що таке імперіалізм. нічого, китайці нагадають - й так, що всі будуть з сумом згадувати часи білого імперіалізму - порівняно з китайським
забув, Китай дійсно є лідером в розгортанні мереж 5G. побудували вишки, вони гудять, електроенергію споживають - а потреби немає, немає економічного змісту - надто дорогий зв'язок. але партія сказала - вони зробили. Китай взагалі бачу спец робити привидів - фабрики-привиди, міста-привиди. закінчуються такі економічні експерименти зазвичай погано.
а от у космосі Китай лише наздоганяє, літаки великі так не будує. програми в нас теж американські, про чіпи ми вже казали. тому Китаю ще наздоганяти й наздоганяти - красти звісно завжди легше, ніж розробляти самому
Shaman написав:а наведіть приклади, де Китай пішов у відрив? хіба що Covid Китай дешевий, в чомусь співставний по якості - але далеко не кращий...
Глобальне лідерство Китаю поширюється на 37 із 44 технологій, які відстежує ASPI. Ці технології охоплюють оборону, космос, робототехніку, енергетику, довкілля, біотехнології, штучний інтелект, передові матеріали та ключові галузі квантових технологій. https://thepage.ua/ua/economy/tehnologi ... -ta-kitayu
Світ автомобільної промисловості стоїть на порозі тектонічних змін, і епіцентр цих трансформацій знаходиться на сході. Джим Фарлі, керівник американського автогіганта Ford, знову висловив глибоке занепокоєння, назвавши стрімкий розвиток китайських електромобілів "найбільш принизливою річчю", яку він коли-небудь бачив. Його слова пролунали як тривожний дзвін для всієї західної автоіндустрії, адже, за його оцінкою, китайські моделі значно перевершують західні аналоги за вартістю, якістю та інноваційними технологіями. Це не просто конкуренція, а справжня боротьба за майбутнє, де на кону стоїть виживання таких компаній, як Ford. https://terazus.com/uk/5155-kitajski-el ... togigantax
Це більше все ж таки про споживчі товари, але і в інших галузях:
Китайські інвестиції в країнах Східної Європи, Північної Африки та Центральної Азії значно випередили інвестиції з США, оскільки Пекін шукає шляхи обходу американських торговельних обмежень, йдеться в новому звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє FT. https://zn.ua/ukr/china/kitaj-viperedzh ... iv-ft.html
Дякую, Друже, що не полінилися і підтягнули усі ті речі по Китаю з УСД, ФТ, ЗТ та інших.
Але Саман ці аргументи не почує. Бо що таке саман, знаєте?.. Отож. А на моїй улюбленій Херсонщині - де і Великий луг, і Поема про море, і Тронка - туди ще й кізячків додавали.
І пише він оту псевдопатріотичну маячню з однією метою - аби народ випадково не прокинувся, згадавши, що він і є джерелом влади.І не врятував нарешті Україну від х#@ла, чорта лисого, а насамперед - від рідних паразитів. Які йому всі вуха проджужчали, що він без них не зможе)
Дюрі-бачі написав:дати грошей на проведення реформ
А что там нужны за реформы такие, что требуются ещё какие-то деньги, а не только просто начать работать так, как по существующим должностям уже должны? Вроде, никаких заводов возводить не требуют. По ужесточению финмона так даже с удовольствием уже перевыполняют.
Дюрі-бачі написав:не встановити контролерів, які будуть стежити за цим грошима, то ми ніколи не наблизимось
Вот то, что без сторонней палки начать работать вряд ли получится - это правда. А нафига ЕС этот гемморой и ещё и за свои деньги? Поэтому думаю, что наш путь будет более банальным, чем в ЕС.
P.S. Само по себе получить контролёров себе на шею оно ж не проблема. Восточный сосед сам стремится и денег дать и контролёров, что эти деньги разворовывает тот, кто надо.
ihorsic написав:Цікаво а тут є ті хто пам'ятає курс 1,6 долара за євро? Так що все може бути!
Тут є ті хто Леоніда Ілліча памятають і дойчмарку. Але щоб оцінювати теперішні перспективи головної валютної пари треба розуміти актуальні фундаментальні чинники та силу і тривалість дії інформаційно-маніпулятивних впливів (зокрема і пропаганди в межах протистояння США-Китай).