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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11938119391194011941>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 43
40,00-40,50
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41,00-41,50
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45,50-46,00
7%
3
Більше 46,00
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  SAndriy1 написав:А так , в принципе, почетно платить налоги и жить по средствам. Но нас страшно возмущает факт, что государство пытается с нас это стребовать

Смотря кого "нас". Тех, кто пока не платит, наверное, возмущает, что требуют. Тех, кто платит, возмущает, что кроме некоего почёта в непонятно каком месте оно ничего не даёт. И ладно бы ещё, что расходуются эти налоги зачастую на сомнительные вещи, так ещё и плательщик всё равно вынужден на каждый чих с переменным успехом доказывать, что он не террорист и имеет право потратить свои деньги именно таким способом.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:54

  moveton написав:
  SAndriy1 написав:А так , в принципе, почетно платить налоги и жить по средствам. Но нас страшно возмущает факт, что государство пытается с нас это стребовать

Смотря кого "нас". Тех, кто пока не платит, наверное, возмущает, что требуют. Тех, кто платит, возмущает, что кроме некоего почёта в непонятно каком месте оно ничего не даёт. И ладно бы ещё, что расходуются эти налоги зачастую на сомнительные вещи, так ещё и плательщик всё равно вынужден на каждый чих с переменным успехом доказывать, что он не террорист и имеет право потратить свои деньги именно таким способом.


тем более, что налоги давно уплачены при курсе 4 - 8 грн./бакс, а теперь - законность сбережений - НЕ доказать, как и НЕ доказать законность валютных накоплений в пересчете в грн. как базовую валюту по нынешнему курсу!
Так что, SAndriy1 - о законности и почете не ко мне; пока спасают бумажки из фин.части.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:01

Миша-клиент
Роблю висновок, що гроші яким 3+ років треба вкладати в те, що їх знов відбілює - нерухомість, наприклад. Включно з європейською. Бо настане в житті кожного момент, коли захочеться скласти лапки і відпочивати, а тут через 3р всі довідки про доходи протухнуть, гроші «посіріють».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:гроші яким 3+ років треба вкладати в те, що їх знов відбілює - нерухомість, наприклад. Включно з європейською

А наша налоговая согласна, что продажу и передачу в наследство зарубежной недвижимости нужно квалифицировать, как продажу недвижимости/наследство, а не, как доход, полученный за рубежом с его обычным НДФЛ+ВС? Говорили, что с зарубежными ценными бумагами в наследство очень интересно было и не факт, что и сейчас устаканилось.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:18

  Hotab написав:Миша-клиент
Роблю висновок, що гроші яким 3+ років треба вкладати в те, що їх знов відбілює - нерухомість, наприклад. Включно з європейською. Бо настане в житті кожного момент, коли захочеться скласти лапки і відпочивати, а тут через 3р всі довідки про доходи протухнуть, гроші «посіріють».

Правильнее, наверное - исключительно в европейскую. Если в местную - всякие приколы, вроде "нет трех лет владения" начинаются...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:28

  moveton написав:
  Hotab написав:гроші яким 3+ років треба вкладати в те, що їх знов відбілює - нерухомість, наприклад. Включно з європейською

А наша налоговая согласна, что продажу и передачу в наследство зарубежной недвижимости нужно квалифицировать, как продажу недвижимости/наследство, а не, как доход, полученный за рубежом с его обычным НДФЛ+ВС? Говорили, что с зарубежными ценными бумагами в наследство очень интересно было и не факт, что и сейчас устаканилось.

было такое: нужно было просто явки/пароли оставлять. -- тогда наследник продает бумаги сам и оформляет "денежный перевод от лиц первой степени родства".
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:39

  _hunter написав:было такое: нужно было просто явки/пароли оставлять. -- тогда наследник продает бумаги сам и оформляет "денежный перевод от лиц первой степени родства".

После смерти о которой раньше или позже узнает и брокер и налоговая? Тут тоже, небось, может быть интересно. А ещё на подарки даже безналоговые любят требовать нотариальную заверенность, а она обычно 1%. Подойдёт ли просто брокерский отчёт - ХЗ. В общем, как-то народ крутится, но обложено сильно.

Кстати, все в курсе, что при передаче в наследство большинства ценных бумаг США (и акций в том числе) нужно заплатить 40% ещё и США? Причём не бумагами, а вначале согласовать с IRS сумму (не быстро и не дёшево), оплатить деньгами (которые нужно где-то взять отдельно), получить от IRS справку и только тогда брокер отдаст наследство?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:46

  _hunter написав:
  Hotab написав:Миша-клиент
Роблю висновок, що гроші яким 3+ років треба вкладати в те, що їх знов відбілює - нерухомість, наприклад. Включно з європейською. Бо настане в житті кожного момент, коли захочеться скласти лапки і відпочивати, а тут через 3р всі довідки про доходи протухнуть, гроші «посіріють».

Правильнее, наверное - исключительно в европейскую. Если в местную - всякие приколы, вроде "нет трех лет владения" начинаются...


а еще прикол, ЕСЛИ близкий родственник (ребенок, напр.) стал нерезидентом Украины, в этом случае (для операций с недвижимостью в Украине) ндфл-а И в/с - не избежать.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:46

  moveton написав:
  _hunter написав:было такое: нужно было просто явки/пароли оставлять. -- тогда наследник продает бумаги сам и оформляет "денежный перевод от лиц первой степени родства".

После смерти о которой раньше или позже узнает и брокер и налоговая? Тут тоже, небось, может быть интересно. А ещё на подарки даже безналоговые любят требовать нотариальную заверенность, а она обычно 1%. Подойдёт ли просто брокерский отчёт - ХЗ. В общем, как-то народ крутится, но обложено сильно.

Кстати, все в курсе, что при передаче в наследство большинства ценных бумаг США (и акций в том числе) нужно заплатить 40% ещё и США? Причём не бумагами, а вначале согласовать с IRS сумму (не быстро и не дёшево), оплатить деньгами (которые нужно где-то взять отдельно), получить от IRS справку и только тогда брокер отдаст наследство?

Не так, что бы "после"... Скажем так - "в процессе". И да: этот момент (как и само завещание) нужно продумать заранее.
Доверенность - это если подарки, а тут обычный денежный перевод. Но, допускаю - мог и пропустить этот момент.

Именно по этой причине я и говорю - "не связываться с процесом именно наследования по возможности". Если возможности нет - тут и вопросов нет...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:49

  Миша-клиент написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Миша-клиент
Роблю висновок, що гроші яким 3+ років треба вкладати в те, що їх знов відбілює - нерухомість, наприклад. Включно з європейською. Бо настане в житті кожного момент, коли захочеться скласти лапки і відпочивати, а тут через 3р всі довідки про доходи протухнуть, гроші «посіріють».

Правильнее, наверное - исключительно в европейскую. Если в местную - всякие приколы, вроде "нет трех лет владения" начинаются...


а еще прикол, ЕСЛИ близкий родственник (ребенок, напр.) стал нерезидентом Украины, в этом случае (для операций с недвижимостью в Украине) ндфл-а И в/с - не избежать.

Ну это примерно в ту же копилку монетка. Тут общая идея - примерно как в тех "9,5 правил ведения безопасного бизнеса в ...": если есть возможность из страны деньги вывести - и есть понимание, что "там" с ними делать -- деньги лучше (на всякий случай) вывести.
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