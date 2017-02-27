Высокие зарплаты обсуждались в контексте ОБРАЗОВАНИЯ.
Доляреку необхідно уточнювати, що це «освіта». Бо «образованіє» у нього образовалось. На відміну від розуму.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:24
Сибарит
Доляреку необхідно уточнювати, що це «освіта». Бо «образованіє» у нього образовалось. На відміну від розуму.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:38
Додано: Суб 06 вер, 2025 11:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 06 вер, 2025 13:57
Нема стабільності))
Українці в серпні повернулися до купівлі доларів, попит на євро знизився — НБУ
У серпні на готівковому валютному ринку України відбулася зміна тренду: громадяни знову почали активно купувати долари США, тоді як попит на євро, що домінував протягом останніх чотирьох місяців, значно знизився. Про це свідчать дані Національного банку України.
У серпні на готівковому валютному ринку України відбулася зміна тренду: громадяни знову почали активно купувати долари США, тоді як попит на євро, що домінував протягом останніх чотирьох місяців, значно знизився.
За даними регулятора, у серпні населення купило в банках на $359 млн більше іноземної валюти, ніж продало.
При цьому структура цього попиту кардинально змінилася порівняно з попередніми місяцями. Чиста купівля доларів США (різниця між купівлею та продажем) злетіла майже вдесятеро — з $17 млн у липні до $169 млн у серпні.
Натомість чиста купівля євро впала з еквівалента $312 млн до $193 млн.
Таким чином, було перервано чотиримісячну тенденцію, коли українці надавали перевагу європейській валюті для нових заощаджень.
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
не знаю, о каких копейках тут говорят в контексте инженеров-электронщиков
если в Киеве на каждом ларьке уже висят объявы о наборе на работу всех подряд за 25+
а инженер (действительно инженер, а не протиратель штанов) это почти айтишник, и зп там быстро движется в сторону пары тысяч баксов минимум.
ко мне уже подходили пацаны возле АТБ и предлагали работу на сборке дронов за 45 с бронью, и говорили, что даже если вы не умеете, мы всему научим за неделю, там паять надо да винты крутить
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:54
Додано: Суб 06 вер, 2025 16:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Цікаво де такі зарплати? От на Флексі, по якому прилетіло, платили (чистими) від 18 тис. початківцям до 30-35 інженерам з понаднормовим виходом на роботу. Аналогічно в нас на Ядзакі чи Джейбілі: починається ЗП з 16, а щоб вийти за 1000 Євро в місяць треба працювати керівником відділу на 1.5 ставки з десятком років стажу ...
Хоча є один лайфхак для тих, хто може працювати віддалено, наприклад креслити: Ядзакі дозволив внутрішній аутсорс, тобто ти фізично в Україні, але креслиш для Румунії чи Словаччини за їх зарплату, а податки платиш як ФОП.
Додано: Суб 06 вер, 2025 19:33
Дякую, Hotab, сподіваюся що тепер мої алегорії про серпень стануть зрозуміліші певним форумчанам. А то цитують НБУ за травень чи червень і хочуть там побачити щось серпневе
Додано: Суб 06 вер, 2025 19:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ще трохи про "вихід з Єгипту" і не тільки.
НБУ повідомляє, що З ПОЧАТКУ 2025 року уряд залучив від продажу / обміну ОВДП на аукціонах МАЙЖЕ 356 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – майже 1 814 млрд грн.
Упродовж січня – серпня 2025 року Міністерство фінансів:
ЗАЛУЧИЛО від розміщення ОВДП на аукціонах:
- 277 млрд 038,4 млн грн,
- 1 млрд 258,4 млн дол. США,
- 562,7 млн євро;
СПРЯМУВАЛО на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами:
- 221 млрд 853,7 млн грн,
- 1 млрд 633,2 млн дол. США,
- 665,7 млн євро.
Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у серпні, становила в гривні 17,8% річних, у доларах США – 4,25% річних.
ОВДП, номіновані у євро, у серпні не розміщувалися.
Якщо подивитись баланс за 8 місяців поточного року, то він майже нульовий: тобто позичають щоб погасити.
Портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 вересня 2025 року становив 189,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 137,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 вересня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,4 раза. То ж - чи є ще вільні ресурси для подальшого залучення коштів. І чи допоможе курс «па 8»?
Додано: Суб 06 вер, 2025 20:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Мій улюблений Торгівельний баланс
За результатами 8 місяців 2025 року імпорт товарів вдвічі перевищив експорт.
Протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 млрд, а експортували – на $26,3 млрд.
Як і раніше, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
Китай — $11,6 млрд;
Польща — $5 млрд;
Німеччина — $4,2 млрд.
Експортували з України найбільше до:
Польщі — на $3,3 млрд,
Туреччини — на $2 млрд,
Німеччини — на $1,5 млрд.
Товарна структура експорту/імпорту також без змін:
у загальних обсягах ВВЕЗЕНИХ у січні-серпні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:
машини, устаткування та транспорт — $20,7 млрд
продукція хімічної промисловості — $8,3 млрд
паливно-енергетичні — $6,7 млрд.
найбільш ЕКСПОРТОВАНИМИ з України товарами залишаються:
продовольчі товари — $14,6 млрд
метали та вироби з них — $3 млрд
машини, устаткування та транспорт — $2,5 млрд.
Згідно чудернацького документу «Експортна стратегія України» обсяг експорту товарів і послуг в 2025 році мав зрости до 77 млрд дол. США на рік. Поки не складається. Більше того, стійке враження що комусь імпорт значно важливіший за експорт.
П.С. Багато писав колись про скасування "торгівельного безвізу з ЄС" і його наслідки. Всі їх чітко спостерігаємо. Особливо аграрії. Ну і про блокування кордону поляками теж писав. Нажаль, маємо перші спроби. Чи вдасться "присікти на корені"? Боюсь, що ні.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|