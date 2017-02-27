RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11976119771197811979
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 12:02

  Scorpion1 написав:Валютний ринок ніяк не вгамується. П’ятий день поспіль курс гривня/долар на міжбанку (Bloomberg) крокує вгору після тривалого затишшя. Як почали 8 жовтня зростанням з 41,3 грн/$ до 41,47 грн/$, так і продовжили 9-го — до 41,51 грн/$, 10-го — до 41,66 грн/$, 13-го — до 41,68 грн/$, а сьогодні, 18 числа, були угоди по 41,80 грн/$ на кінець безготівкових торгів (середні значення були трохи нижчими).
Не завжди підняття цінника Нацбанку — головного продавця долару на міжбанку — стосувалось різкого зростання валютного попиту чи надвеликих продажів інвалюти з боку самого регулятора. Приміром, 9 жовтня НБУ продав лише близько $90 млн (навіть до $100 млн не дісталися, що вважається норм) за загального обсягу торгів на Bloomberg лише в $205,2 млн — звичне середнє значення. Тобто жодної аномалії чи трагедії. Та регулятору, який раніше на таке взагалі не реагував помітною зміною курсу, чомусь прийшло в голову підняти валютного цінника та девальвувати гривню. От треба йому чомусь, і думайте що завгодно. Там люблять казати, що всі навколо дурники, а тільки вони розумні, хоча з прогнозами по інфляції регулярно лажають і не можуть ніяк впоратися зі зростанням роздрібних цін. Мамкіни фінансисти.
Сьогоднішнє здорожчання долару взагалі було необов’язковим, бо мало сезонний, буквально календарний характер. Вчора в США відзначали День Колумба, американські банки не працювали й доларові коррахунки відповідно, угоди з купівлі баксу переносили — тому й скупчились на один день. Зазвичай НБУ про таке каже — сезонність, що не має критичного ринкового значення й не зважайте. Та сьогодні не втримався й курса підняв, напевне в когось ручки затремтіли. Може щоб ми не занудились — розважає всіх нас і імпортерів, які люблять закладати курсове здорожчання в ціну товарів. Певно комусь гостро не вистачає росту інфляції в крові.
Можна тільки вгадувати: чи то новий тренд і старт осінньо-зимового сезону девальвації гривні, чи просто комусь/щось знадобилось? Бо всі пам’ятають, що коли зірки запалюють, то це комусь треба. Та негативний осад все ж лишився.
В тому числі бо голова держави Зеленський та керівництво Нацбанку за кілька днів до цієї хвилі девальвації гривні придбали держоблігацій у доларі та євро. Приміром, президент взяв цих паперів на 100 штук баксів по 41,2 грн/$ — недобре пахне. Хоча точно не відомо, чи він знав, що за кілька днів буде вже 41,8 грн/$.
https://public.nazk.gov.ua/.../949f70bc ... 4d0-838d...
Скоріше за все саму інвестицію робив не сам пан президент, і має спеціально навчену людину для такого. Та особисто переконана, що перші люди держави й керівництво НБУ, в тому числі, в якого прямий конфлікт інтересів, не мають морального права (звісно, не законодавчого) інвестувати в іноземній валюті — тільки в національній, особливо, коли цю інвалюту ми переважно позичаємо (МВФ, ЄС тощо), на чому до речі наголошував і наш міністр фінансів Сергій Марченко на початку великої війни, коли намагався присоромити покупців іномарок і айфончиків (бо їх теж за доляри та євро закупаємо).
Тільки гривня, бо ж вони ж всі патріоти, люблять гучні гасла й регулярно наголошують на своїй вірі в усе українське. Та повторюю: мають конфлікт інтересів через свою дотичність до прийняття ключових рішень у державі. Гривня, гривня й тільки гривня. Навіть якщо це збитково. Нічого страшного. Хтось життя на фронті втрачає, а вони втратять лише гроші.
Спитаєте, як же інші люди, не дотичні до влади? Моя особиста думка: ні, їм дозволено вкладати в будь-що, в інвалютне в тому числі. Вони до влади не продерлися, більшість не має навіть гідних бомбосховищ, а головне — не дотичні до рішень щодо девалу й не мають можливості отримати про це достовірну інформацію, коли забажають: наскільки й коли саме гривню спускати з небес на землю. Немає конфлікту інтересів. Так, такі в мене подвійні стандарти, хоч би комусь це не подобалось

Стільки тексту, обурення та конспірології.
  Scorpion1 написав:Як почали 8 жовтня зростанням з 41,3 грн/$ до 41,47 грн/$, так і продовжили 9-го — до 41,51 грн/$, 10-го — до 41,66 грн/$, 13-го — до 41,68 грн/$, а сьогодні, 18 числа, були угоди по 41,80 грн/$ на кінець безготівкових торгів (середні значення були трохи нижчими).

За сім днів зростання курсу АЖ НА 1,2%!!! Ого як багато. Давайте подивимось який курс $ буде сьогодні-завтра в кінці дня.
Є така думка, що маємо невелику інерційність у діях НБУ на нашому міжбанку в контексті світових коливань пари Долар/євро. От і перевіримо.
Realist
 
Повідомлень: 1800
З нами з: 23.01.09
Подякував: 3114 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 13:40

? відкат

Realist похоже піку дійшли і трохи відскочили вниз
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 496
З нами з: 06.09.07
Подякував: 336 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 14:47

Я не про погоду

Які шанси взимку побачити 42+?
А 41-?
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8745
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 15:13

  Успіх написав:Які шанси взимку побачити 42+?
А 41-?

42+ 80%
41- 20%
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 25.01.18
Подякував: 658 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 16:48

  vitaxa2006 написав:
  Успіх написав:Які шанси взимку побачити 42+?
А 41-?

42+ 80%
41- 20%

42+ дуже вірогідно
а 41- - 3% (насправді 0)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10114
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 17:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ніби знову Нацбанк курс тягне на 41.50
неочікувано, я вже чекав за тиждень діапазон 42.20-42-70, але мабудь там є якийсь план
kombinator
 
Повідомлень: 134
З нами з: 08.09.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 20:10



Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5178
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1159 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вітаю шановних МОДЕРАТОРІВ!
Не перший вже раз на форумі трапляється наступне.
Чомусь "злітає" перехід до останнього повідомлення гілок, і цієї і інших. Закономірностей поки не бачу. Тута було заблоковано крайнього дописувача. В інших гілках "розблокування" ставалося після появи нового повідомлення.
А може взагалі це глюк тільки у мене?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1907
З нами з: 31.10.12
Подякував: 668 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

І правда після допису, все працює
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1907
З нами з: 31.10.12
Подякував: 668 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11976119771197811979
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 214, 215, 216
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2151 13562923
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 14:25
Ірина_
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3637, 3638, 3639
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36382 38056706
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 жов, 2025 20:56
pfauter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23519293
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.