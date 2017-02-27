Shaman написав:
безготівка збільшилася в 2022 в першу чергу через емісію 400 ярдів грн.
ЛАД, я розумію, що ви не профі - але... кількість грошей (готіка/безготівка) залежить лише від дій НБУ.
інфляція залежить від різних факторів. але інфляція витрат - це лише назва. там ще спіраль - "зп-ціни" більш очевидно, й то... я не зустрічав долю зп в собівартості більше 20% в Україні - тому навіть цей фактор не є домінуючим.
всі причини інфляції - це лише теорії, там немає встановлених аксіом...
Витрати это не только зарплаты.
И НБУ не прибегает к эмиссии просто, потому что так ему захотелось.
А то, что я "не профі", так я такого и не утверждал. Но это, к сожалению, не аргумент.