Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:30

  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав:на 4й квартал не вистачало грошей через іншу причину, а не через курс. а курс так, влада штучно тримає, бо вважає, що об'єктивне зростання курсу буде надто хвилювати населення...

Или считает, что это отрицательно скажется на импорте, который сейчас почти весь критичен.

далеко не весь - умовно половина так. а друга половина - телефони, електрокари та багато чого іншого з мирного часу...

Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно?
Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.

А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:45

  Сибарит написав:
  Shaman написав:
  Сибарит написав:Или считает, что это отрицательно скажется на импорте, который сейчас почти весь критичен.

далеко не весь - умовно половина так. а друга половина - телефони, електрокари та багато чого іншого з мирного часу...

Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно?
Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.

А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.

з електрикою складніше - треба відповідальне споживання - а саме збільшення споживання вночі, й обмеження вранці й особливо ввечері. якби всі заряджали кари вночі, може навпаки був би позитивний ефект 8)
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:з електрикою складніше - треба відповідальне споживання - а саме збільшення споживання вночі, й обмеження вранці й особливо ввечері. якби всі заряджали кари вночі, може навпаки був би позитивний ефект

Извините, но в массовую ответственность я отказываюсь верить категорически. Проще поверить в Деда Мороза.
Нас же еще в школе учили: битие определяет сознание. (я не опечатался)
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 13:03

  Сибарит написав:
  Shaman написав:з електрикою складніше - треба відповідальне споживання - а саме збільшення споживання вночі, й обмеження вранці й особливо ввечері. якби всі заряджали кари вночі, може навпаки був би позитивний ефект

Извините, но в массовую ответственность я отказываюсь верить категорически. Проще поверить в Деда Мороза.
Нас же еще в школе учили: битие определяет сознание. (я не опечатался)


більшість власників електрокарів здається заряджаються на публічних зарядках по кінським тарифам, але часто і вночі. Я заряджаю біля свого будинку в період 23:00-07:00 від розетки щоб дешевше, ще 1 колега так робить, а інший навіть протягнув собі фазу з квартири для нічної зарядки 8)
А вдень в основному заряджаються небагато хто, або не на повну
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 15:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  whois2010 написав:Кожну суботу я роблю закупівлю продуктів на тиждень. Завжди приблизно один і той самий набір продуктів. Кожен тиждень цінник змінюється на 3-5-7%. Деякі позиції нарощують одразу по 10-12%. Це через інфляцію долара?

И из за инфляции доллара, раз гривна в ответ не укрепляется, Но основной фактор - это всё таки стоимость производства, которое сейчас сильно подороже, чем в более мирное время. Но если "Кожен тиждень цінник змінюється на 3-5-7%", то может в другой магазин начать ходить? 5% в неделю - это, на минуточку, 13 раз в год. В других магазинах не настолько плохо.

Наверное, НБУ может начать продавать, например, по 48. Может даже рынок от этого меньше покупать долларов не станет. Ну вырастут цены в гривнах ещё быстрее, оставшись в долларах на те же "Кожен тиждень цінник змінюється на 3-5-7%". А надо?
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 15:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:битие определяет сознание. (я не опечатался)


Побиття визначає свідомість.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 15:00

  Сибарит написав:Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно?
Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.

А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.


мне кажется, те электрокары весят незначительно в общем потреблении. доли процента
в этом году уже додумались включать вовремя ЦО, чтоб уменьшить расход на обогреватели
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 15:19

  smdtranz написав:
  Сибарит написав:Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно?
Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.

А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.


мне кажется, те электрокары весят незначительно в общем потреблении. доли процента
в этом году уже додумались включать вовремя ЦО, чтоб уменьшить расход на обогреватели
Можна на пальцях прикинути
1 Станом на 2025 рік в Україні 193 000 електрокарів (98+% це легкові)
2 Середнє авто проїзжає в рік 5000 км ( середній електрокар наїзжає менше бо як правило в нього відсутні дальні поїздки)
3 5000 км * 0,2квт*год/км*193000=193 000 000 квт*год
4 Обєм річної генерації в 2021 році - 158 000 000 000 квт*год

Як бачите , 0,15% від загального обєму генерації беруть електромобілі

А тепер давайте з другого боку
Скільки при цих самих умовах електромобілі зекономили бензину( тобто на скільки менше ми купили палива)
5 5000 км * 0,1літра * 193 000 =96 500 тонн палива
6 Загальний імпорт моторного палива 6 млн тонн(+/-) що становить +/-1,6%
Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Можна на пальцях прикинути
1 Станом на 2025 рік в Україні 193 000 електрокарів (98+% це легкові)
2 Середнє авто проїзжає в рік 5000 км ( середній електрокар наїзжає менше бо як правило в нього відсутні дальні поїздки)
3 5000 км * 0,2квт*год/км*193000=193 000 000 квт*год
4 Обєм річної генерації в 2021 році - 158 000 000 000 квт*год

Среднегодовой пробег выглядит слишком скромным, даже для электрички.
К калькулятору претензий нет :)
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 16:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:2 Середнє авто проїзжає в рік 5000 км ( середній електрокар наїзжає менше бо як правило в нього відсутні дальні поїздки)
3 5000 км * 0,2квт*год/км*193000=193 000 000 квт*год
4 Обєм річної генерації в 2021 році - 158 000 000 000 квт*год


2. Где вы видели средний пробег 14 км/день для обычных легковых авто?
Средний пробег - 1 тыс км / месяц для не коммерческого использования и 10 тыс км/месяц для коммерции.
Вы точно владелец автопарка?
4.
У 2024 році енергетичний сектор України зіткнувся з кількома ключовими викликами, зумовленими переважно наслідками воєнної агресії країни-терориста. Торік Україна втратила понад 9 ГВт генерувальної потужності електростанцій, згідно з даними НЕК «Укренерго».
Итого 16 ГВт - 9 ГВт = 7 ГВт.И непонятно входит ли генерация ЗАЭС в эти 9 ГВт. Если нет - то это еще + 4 ГВт. Обновите расчет))
https://forbes.ua/money/rozvitok-generu ... 2025-26321
