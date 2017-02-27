RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 20:36

Shaman
Йде скупка тих, які в аренду на 50р.
Пропонують 500 дол за ГА (Миколаївська оьласть)
Я відмовився , хай буде далі в аренді. Я планую жити вічно
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 20:41

  Hotab написав:Shaman
Йде скупка тих, які в аренду на 50р.
Пропонують 500 дол за ГА (Миколаївська оьласть)
Я відмовився , хай буде далі в аренді. Я планую жити вічно

500 дол - це дуже дешево. кажуть навіть в Сумській області 700. Купують різні варіанти. Західна Україна - вже 3-4 куо.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 21:15

Shaman

500 дол - це дуже дешево


Тому і відмовився. Просто це той чувак, у якого в оренді. Тому він дозволяє собі тиснути ціною.
Мені 15-20 куів погоди не зроблять. Хай буде. Гроші тлєн, матеріальні цінності - наше всьо
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 21:32

  Hotab написав:Shaman
500 дол - це дуже дешево

Тому і відмовився. Просто це той чувак, у якого в оренді. Тому він дозволяє собі тиснути ціною.
Мені 15-20 куів погоди не зроблять. Хай буде. Гроші тлєн, матеріальні цінності - наше всьо

це у вас звідки 30-40 га? :lol:
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 21:52

Shaman
І 2 раба 😅
