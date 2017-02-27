Додано: Сер 24 гру, 2025 20:08

Василь-Рівне написав: Shaman написав: тут регулярно кажуть про розвиток виронибцтва - так для цього потрібна не сильна, а СЛАБКА валюта тут регулярно кажуть про розвиток виронибцтва - так для цього потрібна не сильна, а СЛАБКА валюта

Можливо для пару-трійки гірно-рудничих підприємств які експортують сировину і то - комбайни, соляра, машини це валюта, а от для високотехнологічних це зовсім не так бо комплектуючі та сировина закупаються за валюту питома складова яких до 90% від вартості, навіть у с\г доля імпорту немала - джондіри, клааси, елітне насіння, засоби захисту, солярка, добрива це все валюта . Тому Ваше твердження досить відносне - глобалізація - її маму, кажу про це як маленький виробник.

оце стандартна відповідь. але як на мене, вона некоректна. по-перше, еспорт це не лише ГМК, де так, декілька монополістів. це й сг - а доля агрохолдингів - не більше 20%, інше середні та малі господарства. добрива - частково власне виробництво, от не знаю як під час війни. та й коли елеватори будуть - це вже будують всередині країни, імпорту там вже небагато.та й коли привабливий курс - експортувати можна багато що, навіть не вгадаєш, але головне - це має мати конкурентну ціну.й головне - це не лише підтримка еспорту, а й придушення імпорту. коли польські сири продають дешевше українських - цн такий яскравий приклад. а так їжу, легка промисловість - це все можна виробляти всередині країни. а чим більше виробляють - тим більше заробляють. Китай дешевший - а чому? бо з таким профіцитом долар має коштувати не 7 юаней, а 4-5. а це вже зовсім інша ціна на експорті. але ж китайці не дурні..з приводу електроніки, та й автомобілей. так, всередині країни ми не виробляємо. але по-перше, 10% - не надто велике подорожчання. по-друге, якщо країна може експортувати лише сг - то може обмежити споживання електроніки. з apple перейти на samsung, samsung на китайців. авто теж можна купувати щось простіше. курс - це лише одна складова з розвитку економіки, але доволі важлива. а ми зараз про економіку взагалі не думаємо, всі розслабились на допомозі. допомога рано чи пізно зменшиться, а економіка за місяць не підніметься - цим треба постійно займатися...