Резерви України зросли на 10,6% за місяць і досягли рекордних $54,7 млрд. Що це означає для курсу?
ФРС США знизила ключову ставку до діапазону 3,5–3,75%, долар послабився, а євро впевнено укріпився. Водночас Україна отримала $8,147 млрд від партнерів у листопаді, що дозволило НБУ скоротити інтервенції та наростити резерви до історичного максимуму.
Ключові цифри грудня:
📍 Міжнародні резерви: $54,748 млрд (+10,6% за місяць) 📍 Надходження від партнерів у листопаді: $8,147 млрд 📍 Інтервенції НБУ скорочено: $2,728 млрд (менше, ніж у жовтні) 📍 Облікова ставка НБУ: без змін, 15,5% річних
Прогноз експертів KИT Group:
📊 1-2 тижні: 42,15–42,50 грн/$ 📊 2-3 місяці: 42,25–42,95 грн/$ 📊 До середини 2026: 43,4–44,90 грн/$
Щодо євро: короткостроково 49,30–49,98 грн/€, до середини 2026 — 52,50–56,90 грн/€
Рекомендації аналітиків:
Долар залишається ключовою валютою для середньо- та довгострокових заощаджень. Євро — для диверсифікації портфеля та коротких позицій з високою волатильністю.
євро як інструмент для спекуляції на курсі, але треба було купувати за тиждень до інаугурації Трампа (тобто в січні 2025 з 2 по 15), якщо Трамп(республіканці) програє вибори до Сенату у листопаді 2026 -демократи обов'язково розпочнуть процедури імпічменту , то буде впливати на слабкий долар (інші валюти мають перспективу росту до долара, євро перший зі списку)
The 2026 United States elections are scheduled to be held, in large part, on November 3, 2026. These are midterm elections that will occur during President Donald Trump's second term. Key elections taking place include: U.S. House of Representatives: All 435 voting seats will be up for election to determine the 120th United States Congress. Democrats need to gain a net of three districts to win a majority. U.S. Senate: 35 of the 100 seats will be contested, including 33 regularly scheduled Class 2 seats and two special elections in Florida and Ohio. Republicans currently hold a three-seat majority and are generally considered favored to retain it, as Democrats have more vulnerable seats to defend. Gubernatorial: 36 states and three territories will hold elections for governor. State and Local: Numerous other state and local elections will take place, including for state legislatures (88 chambers in 46 states), attorney generals, and secretary of states. Key Races and Dynamics Retirements: A significant number of incumbents in both the House and Senate have announced they will not seek re-election, which often leads to more competitive races. Swing States: Several competitive races are expected in key states that saw close presidential results in 2024, including Georgia, Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin. Redistricting: The impact of recent redistricting efforts, particularly in states like Texas and California, is a major factor shaping the battle for control of the House. Political Environment: Early polling data from late 2025 suggests Democrats have a modest lead on the generic congressional ballot, potentially due to voter concerns over the economy and healthcare, though the party in power typically faces headwinds in midterms.
Девальвація офіційного курсу гривні до долара за 2025 рік склала мізерні 0,86%. Так, курс станом на 1 січня 2025 року був 42,03 грн/$ і на останній день року 31 грудня НБУ встановив курс у 42,39 грн/$. Додамо, що девальвація офіційного курсу гривні до євро за 2025 рік склала 14,1%. Так, курс станом на 1 січня 2025 року був 43,69 грн/€ і на останній день року 31 грудня НБУ встановив курс у 49,86 грн/€. https://kosht.media/devalvatsiia-hryvni ... -vidsotka/
З низки причин є підстави вважати, що:
Аналітики J.P. Morgan очікують на подальше послаблення курсу "зеленого" відносно інших світових валют. "Наш прогноз щодо долара на 2026 рік є "ведмежим" (курс буде падати – ЕП), хоча й меншим за масштабами та менш однорідним, ніж у 2025 році", – https://epravda.com.ua/finances/dolar-u ... ni-815941/
В Україні крайні три роки зберігання в $ насправді втрачання, набагато гірше ніж в грн, євро чи ще в чомусь, але що буде уже в цьому році точно взнаємо за рік.
звіт від НБУ буде трохи пізніше, але суму грошей в обігу можемо оцінити й так.
таким чином, безготівка на кінець року склала 1 020 ярдів грн. на початок року вона була - 779 ярдів грн. зростання 241 ярд грн, 31%, з яких 217 ярдів грн - це грудень місяць.
готівка - на кінець року склала біля 925 ярдів грн. на початок року ця цифра була 822 ярди грн. тобто зростання теж є, але не таке значне. й так безготівка на поточний момент перебільшує готівку. зростання 103 ярди грн, 12%.
з одного боку ці фактори мають тиснути на курс гривні. з іншого боку в НБУ на поточний момент є можливість тримати курс на тому рівні, який він вважає за потрібний. в цілому курс за рік майже не змінився. яку стратегію обере НБУ в 2026 - подивимось.
