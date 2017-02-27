якщо є за шо , купуй і не думай шо дорага
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:06
Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:49
У цьому інтерв’ю говоримо з Тарасом Козаком про те, що всіх хвилює наприкінці року: яким може бути курс долара та євро у 2026, чи реальний сценарій "$ по 50", і чому точні прогнози по валюті часто перетворюються на ворожіння.
Розбираємо бюджетний курс (закладені цифри vs реальність), роль золотовалютних резервів НБУ (майже 50 млрд), вплив експорту/імпорту на гривню, а також практичне питання — де зберігати й куди вкладати: ОВДП vs депозити (гарантії держави, дохідність, податкові нюанси) і чому криптовалюти багато хто не вважає “надійним інструментом”.
00:00 — Чому “курс 50” — це не прогноз + про біткоїн/крипту
01:06 — Геополітика, Трамп і волатильність валют
02:37 — Бюджетний курс 45 vs фактичний ~42: що це означає
05:09 — Золотовалютні резерви: як вони тримають курс
06:04 — Експорт/імпорт і “завищена” гривня
09:27 — Які валюти тримати в портфелі (USD/EUR/CNY)
09:52 — Чому ОВДП вважають надійними (держгарантії)
10:22 — Дохідність/податки: що важливо знати
16:15 — ОВДП vs депозити та фінансова грамотність
