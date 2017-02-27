RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12028120291203012031
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:06

  Shaman написав:що маємо за підсумками року?

якщо є за шо , купуй і не думай шо дорага
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:49



У цьому інтерв’ю говоримо з Тарасом Козаком про те, що всіх хвилює наприкінці року: яким може бути курс долара та євро у 2026, чи реальний сценарій "$ по 50", і чому точні прогнози по валюті часто перетворюються на ворожіння.

Розбираємо бюджетний курс (закладені цифри vs реальність), роль золотовалютних резервів НБУ (майже 50 млрд), вплив експорту/імпорту на гривню, а також практичне питання — де зберігати й куди вкладати: ОВДП vs депозити (гарантії держави, дохідність, податкові нюанси) і чому криптовалюти багато хто не вважає “надійним інструментом”.

00:00 — Чому “курс 50” — це не прогноз + про біткоїн/крипту
01:06 — Геополітика, Трамп і волатильність валют
02:37 — Бюджетний курс 45 vs фактичний ~42: що це означає
05:09 — Золотовалютні резерви: як вони тримають курс
06:04 — Експорт/імпорт і “завищена” гривня
09:27 — Які валюти тримати в портфелі (USD/EUR/CNY)
09:52 — Чому ОВДП вважають надійними (держгарантії)
10:22 — Дохідність/податки: що важливо знати
16:15 — ОВДП vs депозити та фінансова грамотність

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте актуальні відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2076 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12028120291203012031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3643, 3644, 3645
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36441 38333869
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 гру, 2025 15:09
ЯНаФоруме
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13651983
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23622284
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4445)
02.01.2026 14:47
Ринок ОВДП (10464)
02.01.2026 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.