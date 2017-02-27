якщо є за шо , купуй і не думай шо дорага
У цьому інтерв’ю говоримо з Тарасом Козаком про те, що всіх хвилює наприкінці року: яким може бути курс долара та євро у 2026, чи реальний сценарій "$ по 50", і чому точні прогнози по валюті часто перетворюються на ворожіння.
Розбираємо бюджетний курс (закладені цифри vs реальність), роль золотовалютних резервів НБУ (майже 50 млрд), вплив експорту/імпорту на гривню, а також практичне питання — де зберігати й куди вкладати: ОВДП vs депозити (гарантії держави, дохідність, податкові нюанси) і чому криптовалюти багато хто не вважає “надійним інструментом”.
00:00 — Чому “курс 50” — це не прогноз + про біткоїн/крипту
01:06 — Геополітика, Трамп і волатильність валют
02:37 — Бюджетний курс 45 vs фактичний ~42: що це означає
05:09 — Золотовалютні резерви: як вони тримають курс
06:04 — Експорт/імпорт і “завищена” гривня
09:27 — Які валюти тримати в портфелі (USD/EUR/CNY)
09:52 — Чому ОВДП вважають надійними (держгарантії)
10:22 — Дохідність/податки: що важливо знати
16:15 — ОВДП vs депозити та фінансова грамотність
У 2025 році українці купили іноземної готівкової валюти майже на $24 млрд — це рекорд за весь час спостережень, — Мінфін
Найбільший попит фіксувався у січні, а також у IV кварталі, коли щомісячні обсяги купівлі в середньому сягали $2,25 млрд
Основним засобом заощадження залишається долар США:
➡️ долар — близько 71% усіх готівкових операцій;
➡️ євро — близько 25%;
➡️ інші валюти — лише 3,5% ринку.
Лідера Венесуели Мадуро та його дружину захопили
Лідера Венесуели Мадуро та його дружину захопили та вивезли з країни, — Трамп звітує про успішну масштабну атаку США проти Венесуели і шо тепер з цінами на нафту? А я от вчора 60 літрів бензину купив
P.S. hуйлу нафтопривіт
Василь-Рівне
+1.5 грн на літрі завдяки акцизу зʼявляться з дня на день. А от чи піде вниз нафта - пісями по воді.
А чого вниз? Лідер дем. світу навпаки зацікавлений припідняти ціни для своїх сланцевих спонсорів.
До речі про акциз та ПДВ. 1 км на викопному згрубша 2,5 грн до бюджету, 1 км на батарейці мінус 1 грн з бюджету.
ІМХО
Ой+
Проамериканська влада ——->зняття санкцій ———>на ринок хлине венесуельська жижа.
це дуже ймовірний сценарій. відповідно пропозиція може збільшитися на 2 млн бар на день. близько до обсягів Раші.
як в нас дивляться на курс, так в США - на ціну галону бензину. тому Трамп стратегічно зацікавлений в відносно дешевій нафті.
Re: Валютний ринок в контексті ДС
валютні інтервенції за тиждень склали лише 633 млн дол. наче небагато, але враховуючи, що 31 та 01 торгів не було - то не так й мало.
загалом за місяць валютні інтервенції згідно графіку склали біля 4,5 ярди дол. більше, ніж в будь-якому місяці цього року, але менше, ніж інтервенції грудня 2024.
загалом за 2025 рік інтервенції склали біля 36 ярдів доларів.
