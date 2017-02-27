Додано: Вів 06 січ, 2026 16:21

Й в нашому випадку виникає питання – а якій має бути курс? Й тут ми повертаємось до того, що формального розрахунку співвідношення валют – немає. Що робити? Один з індикаторів – сальдо торгового балансу. Й особливо його динаміка. Поки що ми бачимо, що дефіцит зростає. Ми не можемо очистити його від спецімпорту, але НБУ може. Й гадаю він бачить те саме – дефіцит й його зростання.



Але ми стаємо заручниками усталеної парадигми в країні – міцний курс-міцна економіка. Хибна та шкідлива парадигма, але дуже подобається влада. Й ми стаємо заручниками ситуації, що коли ми два роки будемо отримувати репараційний кредит – НБУ може тримати будь-який курс. Тобто є ризик, що курс буде стабільний, а економіка буде чахнути. Рано чи пізно це вирівняється, але наслідки будуть невтішними. Бо економіка має довший лаг на відновлення.



Це моє бачення ситуації. Поки воно не дуже розповсюджене. Взагалі те, що викладене вище, далеко не всі кажуть. Дехто як й раніше каже про спекулятивний попит та інтервенції НБУ для стримання курсу та інші фактори довоєнної економіки, що вже давно змінилося. Ще раз – ми живемо в НОВІЙ УНІКАЛЬНІЙ ситуації в питаннях курсоутворення.



