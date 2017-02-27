budivelnik написав:То при ставці базового 100 одиниць( і відміні ВСІХ інших податкових навантажень) - працюючий повинен створити 350 одиниць , з яких СОБІ поверне 100 одиниць, так як співвідношення 1/2,5 - то працюючий повинен СТВОРИТИ на 3,5*350=1225 одиниць , з яких собі залишить - 975...
Пусть арифметически так. В чём проблема-то?
Легко можна просто перевести на сьогоднішні реалії... Сьогодні - середня грубо 17 000 ( 20 000 мінус ПДФО і Військовий) Пенсія - грубо 5000 ( плюс субсидії) При введені базового в сьогоднішньому масштабі виплат середня 17 000/975 = коефіцієнт 17,44.. Тоді середня - 17 000 пенсія по базовому - 17,44*100=1744
Тобто для того щоб просто ЗБЕРЕГТИ сьогоднішні пропорції - треба рази в три збільшити податкове навантаження яке збере ДОСТАТНІЙ розмір благ для Базового Доходу.
budivelnik написав:Тобто для того щоб просто ЗБЕРЕГТИ сьогоднішні пропорції - треба рази в три збільшити податкове навантаження яке збере ДОСТАТНІЙ розмір благ для Базового Доходу.
Я теряюсь что именно должно сохраниться и почему. Допустим, процент работающих тот же. А выплаты можно всяко разно определить. Если все пособия, пенсии (а она у нас даже собственно пенсия - это тоже пособие по безработице потому, что, если продолжишь работать, то её не платят), видимо, зарплату бюджетникам, включая армию, и т.д. убрать, но ввести базовый доход по 100 грн на душу, то налоговая нагрузка на работающих совсем небольшой получится.
P.S. Что базовый доход должен быть в размере минимум прожиточного минимума - это уже дополнительное условие. Такое тоже можно реализовать, но тогда сохранить текущую производительность труда не получится. Нужно её поднимать минимум на порядок. Как в античности представляли: у самого нищего человека не менее трёх рабов. По современным: вкалывают роботы. В принципе, человек успешно идёт по этому пути где-то с времён изобретения колеса и приручения лошади. Пока ещё, наверное, немного не дошёл до нужной эффективности даже в развитых странах. Ну а в Украине понятно, что о таком уровне базового дохода в ближайшие столетия не стоит и заикаться. "Зимняя тысяча" наш потолок.
moveton написав:видимо, зарплату бюджетникам, включая армию, и т.д. убрать, но ввести базовый доход по 100 грн на душу, то налоговая нагрузка на работающих совсем небольшой получится.
Давайте спростимо по саме неможу.... Припустимо що всі Держава складається ( 40 млн Держава це 8 млн груп*5 осіб і ця структура приблизно відповідає ДОвоєнній структурі населення України) Дитина________________________ясно що на утриманні Тато__________________________той хто створює товари /послуги Мама________одночасно домогосподарка/чиновник/лікар/вчитель/силовик Дідусь _______________________пенсіонер Бабуся _______________________пенсіонер Припустимо що ТАТО це еквівалент тих 10 млн які створюють ВСІ товари/послуги Мама це еквівалент всіх домогосподарок і Бюджетників Припустимо Тато СТВОРИВ щось , що штучний інтелект оцінив в 1000 одиниць..... І ми попросили цей штучний інтелект СПРАВЕДЛИВО розподілити створене між нашими категоріями і припускаємо що він поділив наступним чином Тато - 400 Мама - 200 Дідусь-150 Бабуся-150 Дитина-100 Всього 1000 Тепер ми дивимось а як це відбувається насправді ( так як мама у нас Бюджетиник тобто виконує функції ПОДАТКОВОЇ - доручаємо їй все перерозподілити.. Отже Тато створив 1000 одиниць і Податкова вилучила 60% від створеного (600 одиниць) і звідти заплатила по 150 одиниць пенсіонерам, 100 одиниць дітям безкоштовна освіта/медицина, 200 одиниць бюджетникам за роботу таким чином у нас вийшло Тато -400 одиниць Мама -200 одиниць Дідусь-150 одиниць Бабуся-150одиниць Дитина-100 одиниць Всього -1000 одиниць... Нас це вкурвило і ми вирішили ввести Безумовний Дохід в 100 одиниць.... Що в нас тоді вийде Тато - 100 + 300 =400 Мама - 100 + 100 = 200 Дідусь-100 + 50 = 150 Бабуся-100 + 50 = 150 Дитина-100 Всього 1000
Тепер бачите що спосіб ПЕРЕРОЗПОДІЛУ не покращує нічиє життя, адже якість життя групи ЗАЛЕЖИТЬ виключно від СТВОРЕНОГО ГРУПОЮ Те що в групі є наприклад 1% багатих - на середній рівень життя групи не впливає....
Таким чином якість життя залежить в першу чергу від продуктивності праці і кількості працюючих Кількість дітей і пенсіонерів ми змінити не можемо , єдине на що можемо вплинути це зменшити кількість Бюджетників і непрацюючих в групі працездатного населення, але спосіб перерозподілу благ на це не впливає Продуктивність праці - це в першу чергу капіталізація робочого місця... Але якщо капітал ЧИЙСЬ то й основну частку доходу з цього капіталу буде отримувати власник капіталу.. Тому Або створювати СВІЙ капітал і тоді коли кількість створювачів капіталу буде великою-вартість обслуговування цього капіталу буде падати що дасть можливість пришвидшувати капіталізацію свого робочого місця.
budivelnik написав:Нас це вкурвило і ми вирішили ввести Безумовний Дохід в 100 одиниць.... Що в нас тоді вийде Тато - 100 + 300 =400
Тут вообще распределили, как и было раньше. Что в этом можно увидеть, кроме того, что захотели распределить именно так?
budivelnik написав:Тепер бачите що спосіб ПЕРЕРОЗПОДІЛУ не покращує нічиє життя, адже якість життя групи ЗАЛЕЖИТЬ виключно від СТВОРЕНОГО ГРУПОЮ
Пока не вижу. Простейшие варианты: 1) Оставляем всё отцу; 2) Всё забрать и поделить равномерно. Мне кажется, что индивидуумы разницу между ними заметят. Вон, целую Великую Октябрьскую под соусом этой разницы устроили.
budivelnik написав:Те що в групі є наприклад 1% багатих - на середній рівень життя групи не впливає....
Базовый доход - он не про среднее (которое, учитывая принцип убывающей полезности, ещё вопрос, как считать), а про минимальное. А на минимальное распределение ещё как влияет.
budivelnik написав:Продуктивність праці - це в першу чергу капіталізація робочого місця... Але якщо капітал ЧИЙСЬ то й основну частку доходу з цього капіталу буде отримувати власник капіталу..
Это уже другая тема и уже с посылками проблемы. Продуктивность - это в первую очередь научные достижения. Их открывают одни, а продуктивность растёт у других и они зачастую с открывателями за это даже не делятся. Ну а какую часть доходов будет получать капиталист - это как раз от распределения зависит. Можно налоги и в 99% сделать. Было бы ради чего.
moveton написав:Простейшие варианты: 1) Оставляем всё отцу; 2) Всё забрать и поделить
Так я для того й привів приклад обмеживши все сімєю... Все одно вийде Батько створив на 1000.. Бурні аплодисменти Дитину годувати треба? треба - то яка різниця-віртуально виділили дитині по 100 чи нагодували на 100 ? Бабусю/дідуся пенсіонера годувати треба?-треба+платити їм за квартиру треба - треба - тоді і їм трошки більше ніж дитині по 150.. Жінка -* також працює , доглядає дітей, готує їжу, прибирає - їй треба щось виділити ? - треба ...
От і виходить При структурі коли 1 працює+ 1 обслуговує працюючого+1 дитина+2 пенсіонера.... То для того щоб ВСЕ БУЛО стабільно - треба від працюючого перерозподілити 60%... Якщо структура зміниться на 2 працює+1 дитина+2 пенсіонер - то від працюючого треба буде ПЕРЕРОЗПОДІЛИТИ 40%
А як будете перерозподіляти По нотаріально завіреному договору сімї чи податковим законам чи базовому доходу - все одно
moveton написав:Ну а какую часть доходов будет получать капиталист - это как раз от распределения зависит. Можно налоги и в 99% сделать. Было бы ради чего.
Можна.. От тільки совки спробували зробити все спільним - програли ЄС зробила податки вищими ніж США - економічно програє... Але навіть там й розмови не було про 99%... Завжди коли щось озвучуйте - проженіть через себе У Вас варіант Створити на ___100 000 і віддавши 60% - отримати 40 000 Чи створити на 1 000 000 і віддавши 99% - отримати 10 000 Який оберете? Нормальна людина - обере перший.. Авантюрист/жулік, вибере другий з модифікаціями (створює на 1 000 000 - 300 000 віддає хабарів і собі пробує забрати 700 000)
budivelnik написав:Дитину годувати треба? треба - то яка різниця-віртуально виділили дитині по 100 чи нагодували на 100 ?
Никакой. Если кормили на 100, то это и есть выделили 100. По-определению. Но можно и не кормить.
budivelnik написав:Жінка -* також працює , доглядає дітей, готує їжу, прибирає - їй треба щось виділити ? - треба ...
С этим многие не согласятся Иначе бы не было кучи так называемых рабочих вакансий за символическое вознаграждение или даже строчку в резюме. А волонтёрская работа вообще вознаграждения не предполагает. Главное "найти такого, служителя не слишком дорогого".
budivelnik написав:А як будете перерозподіляти По нотаріально завіреному договору сімї чи податковим законам чи базовому доходу - все одно
Не понял откуда взялась идея, что от названия закона распределения что-то зависит. Очевидно, что нет. Важно (IMHO, всё же важно) в каких пропорциях он будет распределять. Базовый доход - это не просто название. Это принцип выделения некоторого минимального количества благ даже бездельнику. Если существующая система распределения уже реализует этот принцип - поздравляю, базовый доход уже введён. И не так уж это и страшно оказалось
moveton написав:Важно (IMHO, всё же важно) в каких пропорциях он будет распределять. Базовый доход
Я Вам показав ДВА варіанта Перший - базовий в 10 разів менший середньої зарплати і в 3 рази менший середньої пенсії Другий - то що існує СЬОГОДНІ , коли з людини яка працює забирають 60%.... Тоді пенсія в три рази менша середньої зарплати..
Все що Ви запропонуєте буде між поганим і дуже поганим...
Тому й пояснював Якщо НІЧОГО ділити - то спосід РОЗПОДІЛУ ролі не грає..
Для того щоб зявилось те що треба ділити - треба знайти а - капітал для капіталізації місця праці б - кваліфіковану робочу силу яка зможе це високопродуцктивне обладнання ефективно використовувати...
budivelnik написав:У Вас варіант Створити на ___100 000 і віддавши 60% - отримати 40 000 Чи створити на 1 000 000 і віддавши 99% - отримати 10 000
Кто ж такие варианты предлагает (есть немного на самом деле, но именно не много и скорее от локальных недоработок расчётов)? Обычно строят прогрессивную систему: Делаешь на 100 - получаешь 40. Делаешь на 1000 - получаешь 200. Может нормальный человек и однозначно выберет первый. А может и ненормальных окажется не так уж мало. В США раньше (может и сейчас) было ещё интереснее: в основном прогрессивная ставка НДФЛ, но со снижением процента при переходе на самую высокую степень дохода. Стимуляция стремиться к вершине. Тут выбор нормального человека мне ещё менее очевиден.